"Ще б в пузіко поцілував". Путін відзначився курйозом на зустрічі з курсантами (відео)

Користувачі у мережі не стримували свої жарти

В Росії стався черговий курйоз з головою Кремля Володимиром Путіним. Адже після короткої розмови з курсантом він поліз його обіймати.

Відповідне відео вже поширюють у мережі. Цікаво, що російська пропаганда вже назвала цю подію "зворушливою зустріччю".

У четвер, 4 вересня, Путін мав зустріч з курсантами Уссурійського суворовського військового училища у Владивостоці, на майданчику національного центру "Росія". Під час спілкування один з курсантів луначарської філії центру "Воїн" відзначився. Адже на запитання Путіна, що приносить йому найбільше задоволення у навчанні, курсант відповів — форма.

"Форма — це наша гордість", — сказав курсант.

Ці улесливі слова неабияк потішили Путіна, він навіть посміхнувся. А після чого поліз до юнака обійматися. Цей момент став курйозом і завірусився в мережі.

Користувачі писали, що курсант, певно, провів три тижні на карантині для цього кадру, а також, що після цього Путін з легким серцем відправить його на фронт. Були і коментарі про "поцілунок в пузіко". Деякі користувачі відзначили, як сильно змінилось обличчя лідера РФ та його набряклість.

Дотепно, що росЗМІ пишуть про цю подію, як про щось "світле і зворушливе". Хоча в коментарях росіяни не стримують емоцій і як тільки не називають Путіна.

Скрін з пропагандистського сайту про зустріч Путіна з курсантами

Скрін з пропагандиського сайту про зустріч Путіна з курсантами

Раніше "Телеграф" розповідав, що на саміті у Китаї помітили курйозне зближення Путіна з індійським прем'єром Нарендром Моді.