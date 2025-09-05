"Янукович плакав": Путін розповів принизливу байку, а мережа вибухнула жартами й мемами (фото)

Мережа кепкує з нової заяви Путіна: нібито Янукович "просльозився" через Євросоюз. Користувачі жартують, що насправді могло викликати сльози президента-втікача.

Росія нещодавно знову дістала "з шухляди" колишнього українського президента Віктора Януковича, який втік з країни понад 10 років тому. Він заявив, що працював над зближенням України та Європейського союзу, однак йому не сподобалась "зухвала" поведінка європейців.

Тему продовжив і російський президент Володимир Путін. Він заявив, що Янукович плакав, дізнавшись про наслідки інтеграції України до ЄС.

Янукович розплакався, коли дізнався про економічні наслідки вступу України до ЄС Володимир Путін, президент РФ

Слова Путіна насмішили користувачів мережі. Вони цікавляться, чи не плакав Янукович, коли крав та висувають припущення, що він міг заплакати через наслідки особисто для себе. Ще кілька моментів, які цікавили коментаторів: чи не плакав Янукович, побачивши у що перетворили росіяни Донбас та чи не так само сильно вразило президента-втікача те, які збитки він завдав Україні.

Користувачі також почали робити меми, як би міг виглядати Янукович в сльозах. "Телеграф" теж долучився до процесу, не забувши про важливі економічні атрибути президентства Януковича — золотий батон, страусів та резиденцію Межигір'я, яка стала живим музеєм корупції.

Януковичу не кортіло розставатися з матеріальними благами

Російського президента "схрестили" з Януковичем

Крокодилячі сльози Януковича

