У кімнаті буде тепліше, якщо зробити ці три кроки з батареями

У кімнаті прохолодно? Перевірте свої батареї та радіатори, і у вас стане помітно тепліше.

Якщо батареї не забезпечують комфортної температури вдома, слід зробити три простих кроки. Можна зробити кімнати теплішими, і при цьому обійтися без послуг сантехніка.

Аварійні ситуації із системою опалення зазвичай трапляються при зниженні температури. Але чекати на морози не обов’язково, потрібно все перевірити вже зараз.

Є три дієві способи зробити приміщення теплішим без додаткових витрат на електрику чи паливо, та без покупки нового котла. Адже багато проблем із радіаторами виникають через елементарні помилки.

1. Підтримуйте батареї та прилеглі зони в чистоті та порядку

Заберіть усе зайве, що заважає надходженню тепла. Це можуть бути речі, які тривалий час сушаться на батареї, та інші предмети, що захаращують приміщення. Навіть дуже щільні штори є перешкодою для теплових потоків. Та й шар пилу на поверхні радіаторів теж краще прибрати.

2. Приберіть повітря та сміття з радіаторів

Якщо батарея згори і знизу має різну температуру, це означає, що вода всередині неї не може забезпечити рівномірне нагрівання, а значить є для цього перешкоди.

У батареях може бути осад, що складається з іржі та бруду. Плюс відбувається накопичення вапняного нальоту. Все це збирається роками і може стати причиною великого засмічення, через яке неможливе ефективне нагрівання радіаторів.

3. За батареями розмістіть фольгований утеплювач

Фольга на теплоізоляторі буде відбивати тепло всередину кімнати, підвищуючи рівень вашого комфорту.

