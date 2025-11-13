В Україні на деревах ростуть "диявольські копита": що це за гриби та чи можна їсти (фото, відео)

Цей гриб-паразит завдає шкоди по всій Європі

Мало хто здогадується, що гриби можна знайти не лише на землі, а й на деревах. Там з’являються незвичні, подекуди рідкісні види, придатні для споживання, як от трутовик сірчано-жовтий, так і неїстівні — трутовик справжній.

У мережі є відео, на яких цього гриба-паразита зрізають прямо зі стовбурів. Ось і свіжими кадрами поділився Телеграм-канал "Дніпро інфо". Так, один із місцевих мешканців з ножем та пакетом "АТБ" в руках стояв на металевій драбині та зрізав той самий трутовик.

Трутовик росте на деревах — відео

Трутовик справжній — що це за гриб

Fomes fomentarius — сапрофітний гриб, який живиться, розкладаючи мертві рослинні рештки та засвоюючи з них органічні речовини, раніше розповіли у Департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Гриби, що у народі відомі як "диявольські копита", дуже поширені у Європі (включно з Україною), які ростуть переважно на листяних деревах. Зазвичай з’являються на мертвій деревині та пнях, проте здатні уражати й ослаблені живі дерева. Спричиняють білу гниль, через яку деревина стає крихкою, розтріскується на пластини й зрештою призводить до загибелі старих або послаблених дерев.

Трутовик – це багаторічний гриб, який росте з весни до пізньої осені, та зустрічається протягом усього року на деревах – частіше на березах, тополях, дубах та осинах пишуть спеціалісти

Плодові тіла гриба мають форму сидячих шапок, доволі великих — шириною до 45 см і товщиною від 2 до 25 см, прирослих боком. Знизу вони пласкі, а верхня поверхня шапок може бути гладкою або бугристою, покритою твердою коричнево-сірою кіркою з більш світлим краєм. Всередині тканина гриба жовто-коричнева, спочатку м’яка, а згодом тверда, дерев’яниста, з легким фруктовим запахом. Гриб неїстівний.

