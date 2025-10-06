Смажаться, як відбивні. В Україні росте особливий гриб, який схожий на парасольку (фото)

Українці запевняють, що страва виходить дуже смачною

В українських лісах та на галявинах можна зустріти рідкісні види грибів. Серед них — гриб, що за формою дуже нагадує розкриту парасольку.

У соцмережах українці діляться багатьма фото Macrolepiota procera — гриба-зонтика великого, який користується популярністю серед любителів "тихого полювання" за свою розмірність і смакові якості.

Користувачка Фейсбуку Ольга Качківська опублікувала ряд знімків з видом, який у народі ще називаться гриб-парасолька та навіть "королівський шампіньйон", а за даними сайту "В лісі", цей вид вважається їстівним.

Росте парасолька із серпня до кінця жовтня. Зустрічається в лісах, на галявинах, луках і пасовищах, уздовж узлісь, росте на ґрунті поодинці або групами. Поширений по всій території України.

У коментарях до посту досвідчені грибники зазначили, що його можна готувати різними способами: варити, тушкувати, запікати, проте найбільш смачний гриб виходить у смаженому вигляді — як відбивні. Найчастіше використовують капелюшки — їхня м’якоть ніжна та м’яка. Ніжки зазвичай сушать і подрібнюють, додаючи як приправу, адже для смаження чи варіння вони занадто жорсткі.

