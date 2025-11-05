На смак нагадує куряче м’ясо: у Карпатах знайшли великий гриб незвичайної форми (відео)

Цей гриб часто зустрічається на старих деревах, пнях та повалених стовбурах

У лісах України можна зустріти гриби, що вражають своєю незвичайною формою, текстурою та смаком. Серед них слід виділити так званий "курячий гриб" або трутовик, у якого немає звичного капелюшка та ніжки.

Українець поділився у Tik-Tok відео, на якому показав, як виглядає трутовик сірчано-жовтий. Знахідку виявили у карпатських лісах і вона дивує своїм розміром.

Як виглядає гриб трутовик і чим особливий

Цей деревний гриб привертає увагу своєю незвичайною формою та розмірами. Найчастіше трутовика можна зустріти в листяних та змішаних лісах, на старих деревах, пнях та повалених стволах, де є тінисті ділянки.

У цього гриба немає звичного капелюшка з ніжкою, він росте у вигляді наростів на деревах, що нагадують полиці або віяла, які йдуть один за одним. Колір трутовика може змінюватись від коричневого та сірого до світлого бежевого. У деяких видів краю забарвлені яскравіше.

Як виглядає трутовик сірчано-жовтий

У народі цей гриб називають "курячим", тому що його м'якуш у приготованому вигляді нагадує куряче м’ясо, він такий же щільний, соковитий і зі звичною текстурою. Такі гриби часто висушують та заварюють як лікувальний чай, тому що в них багато вітамінів.

Трутовик сірчано-жовтий на смак нагадує куряче м’ясо

Раніше "Телеграф" розповідав про гігантський гриб, який знайшли у Дніпрі. Він ледве поміщається в руку.