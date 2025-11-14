Це екологічно і вигідно: перетворите опале листя на цінне добриво

Опале листя — це не тільки гарний килим на землі. З цього матеріалу можна зробити цінне у багатьох сенсах добриво.

Традиційно опале листя найчастіше утилізують за допомогою спалювання. Але шкоди від цієї процедури у рази більше, ніж користі. Це і шкідливий дим-запах, і знищення корисної мікрофлори, і відсутність естетичності.

А ви знали, що є три способи використання опалого листя?

перегній або компост; укриття зимуючих рослин; використання для теплих грядок.

Відмінна альтернатива спалюванню — зробити з листя перегній, який стане чудовим добривом для ваших грядок. На відміну від компосту листовий перегній можна зробити виключно з одного листя. І не треба думати, що він не такий корисний.

Перегній з листя активно підтримує корисні ґрунтові організми, будь то дощові черв’яки, комахи та мікроби, тим самим стимулюючи загальну життєздатність та здоров’я рослин.

Вам також може бути цікаво: Теплі зими – рай для шкідників: коли і чим обробити сад та виноградник восени

Як зробити перегній із листя

Виберіть, де зберігатиметься перегній. Це може бути великий чорний мішок для сміття, в якому робляться дренажні отвори. Або обрізки сітки-рабиці, з яких можна зібрати кошик. Або звичайний ящик для компосту.

У будь-яку з цих споруд накладайте опале листя шарами, чергуючи з невеликою кількістю води та будь-яким азотним добривом (карбамід, сечовина або будь-яка селітра, які прискорюють процеси розкладання). Кожні два тижні слід перемішувати цю суміш за допомогою вил, при необхідності поливати водою. При цьому відбувається надходження кисню в перегній, і утворення добрива прискорюється.

У період плюсової температури можна пролити компостну купу спеціальними біопрепаратами-деструкторами типу триходерміну. Це не тільки прискорить розкладання листя, а й збагатить майбутній перегній корисними мікроелементами.

Все це не тільки має сприятливий вплив на місцеву екологію, а й дозволяє заощадити на купівлі добрив, які зараз коштують недешево.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як використовувати у господарстві яєчну шкаралупу.