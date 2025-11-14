Це екологічно і вигідно: перетворите опале листя на цінне добриво
Опале листя — це не тільки гарний килим на землі. З цього матеріалу можна зробити цінне у багатьох сенсах добриво.
Традиційно опале листя найчастіше утилізують за допомогою спалювання. Але шкоди від цієї процедури у рази більше, ніж користі. Це і шкідливий дим-запах, і знищення корисної мікрофлори, і відсутність естетичності.
А ви знали, що є три способи використання опалого листя?
- перегній або компост;
- укриття зимуючих рослин;
- використання для теплих грядок.
Відмінна альтернатива спалюванню — зробити з листя перегній, який стане чудовим добривом для ваших грядок. На відміну від компосту листовий перегній можна зробити виключно з одного листя. І не треба думати, що він не такий корисний.
Перегній з листя активно підтримує корисні ґрунтові організми, будь то дощові черв’яки, комахи та мікроби, тим самим стимулюючи загальну життєздатність та здоров’я рослин.
Як зробити перегній із листя
Виберіть, де зберігатиметься перегній. Це може бути великий чорний мішок для сміття, в якому робляться дренажні отвори. Або обрізки сітки-рабиці, з яких можна зібрати кошик. Або звичайний ящик для компосту.
У будь-яку з цих споруд накладайте опале листя шарами, чергуючи з невеликою кількістю води та будь-яким азотним добривом (карбамід, сечовина або будь-яка селітра, які прискорюють процеси розкладання). Кожні два тижні слід перемішувати цю суміш за допомогою вил, при необхідності поливати водою. При цьому відбувається надходження кисню в перегній, і утворення добрива прискорюється.
У період плюсової температури можна пролити компостну купу спеціальними біопрепаратами-деструкторами типу триходерміну. Це не тільки прискорить розкладання листя, а й збагатить майбутній перегній корисними мікроелементами.
Все це не тільки має сприятливий вплив на місцеву екологію, а й дозволяє заощадити на купівлі добрив, які зараз коштують недешево.
