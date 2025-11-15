Відключення не проблема. Як забезпечити свиней водою, коли немає світла

Фермерка Наталія Черванчук поділилась дієвим лайфхаком

Під час відключень світла чимало ферм та домогосподарств стикаються з проблемами, але деякі з них можна легко вирішити. До прикладу, є спосіб, як забезпечити свиней водою майже на тиждень.

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія Черванчук з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж. За її словами, об'єми води залежать від кількості поголів'я, але навіть великі стада можна забезпечити водою без світла.

Що треба знати:

Вода у свиней повинна бути у відкритому доступі постійно

За 5 днів у хліву вода не замерзає та не застоюється, особливо взимку

Для великої кількості тварин можна використовувати бочку

Фермерка розповідає, що в неї у хліву стоїть велика бочка для свиней. Вона наповнює їх водою раз на 5 днів. Хоча подекуди приходиться доливати воду, адже тварини швидко її випивають.

"Вони собі п'ють. Там просто стоїть велика бочка і заливається на тиждень, і там є постійно вода", — пояснює Черванчук.

Свині

Вона додає, що таку кількість води здебільшого забезпечує без світла, адже носить відрами з криниці. При цьому у неї наразі в господарстві 5 свиней десь по 60 кг і за 5 днів вони випивають цю воду. Але іноді треба доливати.

Коли ж світло є, то воду у бочку качають, але й наносити відрами для Черванчук не проблема. Навіть взимку вода на фермі не замерзає, адже приміщення добре утеплене та опалюється буржуйкою. Протоплюють хлів не щодня, пару разів на тиждень, але цього досить, аби тримати теплу температуру для свиней.

