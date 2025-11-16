Заощадите на опаленні, "запечатавши" цим вікна та двері. Американець дав пораду від протягів

Ви відмовитеся від обігрівачів, що "з’їдають" електроенергію

Багато українців вже відчули справжню осінь у своїх оселях — прохолодне повітря та неприємні протяги. Для підтримки комфортної температури не завжди потрібне дороге утеплення або включення потужних обігрівачів.

Американець з ніком cyanotype на Reddit поділився простою порадою, чим можна "запечатати" вікна та двері, щоб вони більше не пропускали холодне повітря у дім. За його словами, щільні матеріали, такі як штори та ковдри, створюють бар’єр для холодного повітря, що проникає через щілини.

Як прибрати протяги і заощадити

Як економне рішення можна повісити на вікно стару ковдру або плед, а також щільні штори, щоб створити додатковий шар ізоляції та запобігти проникненню холодного повітря в житлову зону.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Старі згорнуті рушники, пледи або спеціально зшиті "змієподібні" ущільнювачі (іноді звані "лежачі поліцейські") відмінно підходять для блокування протягів під дверима. Їх легко прибрати при відчиненні дверей.

Зазначимо, що у цей період навіть без опалення зробити оселю теплішою цілком реально. Раніше "Телеграф" писав, які штори можуть зберегти тепло у домі.