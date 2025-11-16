Заощадите на опаленні, "запечатавши" цим вікна та двері. Американець дав пораду від протягів
-
-
Ви відмовитеся від обігрівачів, що "з’їдають" електроенергію
Багато українців вже відчули справжню осінь у своїх оселях — прохолодне повітря та неприємні протяги. Для підтримки комфортної температури не завжди потрібне дороге утеплення або включення потужних обігрівачів.
Американець з ніком cyanotype на Reddit поділився простою порадою, чим можна "запечатати" вікна та двері, щоб вони більше не пропускали холодне повітря у дім. За його словами, щільні матеріали, такі як штори та ковдри, створюють бар’єр для холодного повітря, що проникає через щілини.
Як прибрати протяги і заощадити
Як економне рішення можна повісити на вікно стару ковдру або плед, а також щільні штори, щоб створити додатковий шар ізоляції та запобігти проникненню холодного повітря в житлову зону.
Старі згорнуті рушники, пледи або спеціально зшиті "змієподібні" ущільнювачі (іноді звані "лежачі поліцейські") відмінно підходять для блокування протягів під дверима. Їх легко прибрати при відчиненні дверей.
Зазначимо, що у цей період навіть без опалення зробити оселю теплішою цілком реально. Раніше "Телеграф" писав, які штори можуть зберегти тепло у домі.