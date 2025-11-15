Обійдеться в копійки, а зігріє ноги не гірше за килим. Американка дала пораду, що постелити на підлогу

Для цього навіть не потрібно нічого купувати

Коли вдома стає холодно, найчастіше першими починають мерзнути ноги. І хоча килими дійсно допомагають зберігати тепло, купувати їх необов’язково – особливо якщо ви шукаєте максимально бюджетний спосіб утеплити підлогу.

Є просте рішення, яке дійсно працює і майже нічого не варте: постеліть на підлогу звичайні рушники. Це радить американка dirtygrandmagertrude на Reddit.

Рушники створюють додатковий м’який шар між вашими ногами та холодним покриттям підлоги. Завдяки щільній тканині вони добре утримують тепло, а якщо покласти їх у кілька шарів, ефект буде ще помітнішим. Такий "текстильний настил" особливо зручний у спальні, на кухні біля раковини або біля ліжка — скрізь, де ви найчастіше стоїте босоніж.

Підійдуть навіть старі рушники, які давно лежать без діла, — дайте їм друге життя. А якщо під рукою нічого немає, в секонд-хенді можна знайти майже нові рушники буквально за копійки. Такий варіант не тільки економічний, а й практичний: рушники легко прати, міняти місцями та підлаштовувати під будь-яку кімнату.

Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Крім того, звичайні рушники можна використовувати у різний спосіб. Наприклад, розвісити їх на вікнах і дверних отворах для кращої теплоізоляції, а також скласти у купу перед вхідними дверима.

