Сэкономите на отоплении, "запечатав" этим окна и двери. Американец дал совет от сквозняков
Вы откажитесь от обогревателей, "съедающих" электроэнергию
Многие украинцы уже ощутили настоящую осень в своих домах — прохладный воздух и неприятные сквозняки. Для поддержания комфортной температуры не всегда требуется дорогостоящее утепление или включение мощных обогревателей.
Американец с ником cyanotype на Reddit поделился простым советом, чем можно "запечатать" окна и двери, чтобы они больше не пропускали холодный воздух в дом. По его словам, плотные материалы, такие как шторы и одеяла, создают барьер для холодного воздуха, проникающего через щели.
Как убрать сквозняки и сэкономить
В качестве экономного решения можно повесить на окно старое одеяло или плед, а также плотные шторы, чтобы создать дополнительный слой изоляции и предотвратить проникновение холодного воздуха в жилую зону.
Старые свернутые полотенца, пледы или специально сшитые "змеевидные" уплотнители (иногда называемые "лежачими полицейскими") отлично подходят для блокировки сквозняков под дверью. Их легко убрать при открывании двери.
Отметим, что в этот период даже без отопления сделать дом теплее вполне реально. Ранее "Телеграф" писал, какие шторы могут сохранить тепло в доме.