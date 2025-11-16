Сэкономите на отоплении, "запечатав" этим окна и двери. Американец дал совет от сквозняков

Вы откажитесь от обогревателей, "съедающих" электроэнергию

Многие украинцы уже ощутили настоящую осень в своих домах — прохладный воздух и неприятные сквозняки. Для поддержания комфортной температуры не всегда требуется дорогостоящее утепление или включение мощных обогревателей.

Американец с ником cyanotype на Reddit поделился простым советом, чем можно "запечатать" окна и двери, чтобы они больше не пропускали холодный воздух в дом. По его словам, плотные материалы, такие как шторы и одеяла, создают барьер для холодного воздуха, проникающего через щели.

Как убрать сквозняки и сэкономить

В качестве экономного решения можно повесить на окно старое одеяло или плед, а также плотные шторы, чтобы создать дополнительный слой изоляции и предотвратить проникновение холодного воздуха в жилую зону.

Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Старые свернутые полотенца, пледы или специально сшитые "змеевидные" уплотнители (иногда называемые "лежачими полицейскими") отлично подходят для блокировки сквозняков под дверью. Их легко убрать при открывании двери.

