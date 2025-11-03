Такі штори збережуть тепло в домі та гроші в гаманці. Цікавий лайфхак від американця (фото)

Простий спосіб, який збереже тепло у морози

Під час нових атак росіян на енергосистему існує ризик, що взимку українці можуть залишитися без тепла. Проте навіть без опалення зробити оселю теплішою цілком реально.

Не секрет, що найбільше тепла йде крізь нещільні вікна та двері. Якщо канадці діляться способами дешево утеплити вікна спеціальною плівкою, то американці радять у соцмережах використати ще один цікавий спосіб, який може зберегти і тепло, і ваші кошти за опалення.

Як зберегти тепло у домі

Користувач з ніком Angryundine рекомендує своїм підписникам у Reddit використовувати у холодну осінь та зиму щільні штори, які торкатимуться самої підлоги.

Я купила утеплені штори. Вони гарні та важкі, і допомагали з протягами ще тоді, коли в мене були старі вікна погоджуються інші американці

Також американці радять спробувати "стільникові" жалюзі (з кріпленням на планці з липучкою). За словами користувачів, вони досить добре справляються з захистом від спеки влітку та холоду взимку.

Вікна в моїй спальні аж ніяк не ефективні, а жалюзі дуже допомагають пишуть у мережі

Вони справді герметичні. У нас в дитинстві (1980-ті) в будинках були дуже діряві вікна, і вони були чудові підтверджують американці

Крім цього, "Телеграф" рекомендує тримати штори вдень відкритими, особливо коли у приміщення потрапляють прямі сонячні промені. Раніше ми писали детальніше про те, як зігрітися вдома в осінні холоди.

Якщо ви шукаєте більш легкі шляхи утеплити дім, у нас є ще один цікавий і бюджетний лайфхак. Раніше "Телеграф" писав, як зробити саморобну грілку лише з двох інгредієнтів.