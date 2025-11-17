Рус

Це дерево побачило як мінімум 10 поколінь: де в Україні росте дуб, кора якого може давати силу та щастя (фото)

Марина Бондаренко
На Черкащині росте дуб, названий на честь Максима Железняка
Під столітнім деревом, що росте в центральній Україні, любив відпочивати Тарас Шевченко

На Черкащині зберігся унікальний свідок української історії — понад тисячолітній дуб, біля якого зупинялися козацькі ватажки і який досі вражає своїми розмірами та легендами.

Тисячолітній Дуб Максима Залізняка став символом урочища Холодного Яру та важливою частиною історичної пам’яті. Дерево росте в Черкаській області. "Телеграф" вирішив розповісти про унікальну локацію, яку мало хто знає.

Історія мовчазного свідка подій протягом тисячі років

Вік дерева оцінюють приблизно у 1100 років. Воно розташоване на схилі Кириківського яру та носить ім’я Максима Залізняка — одного з ватажків гайдамацького повстання проти польського панування. За історичними свідченнями, саме під цим дубом гайдамаки давали клятву боротися за волю України до останнього подиху.

Біля дерева бували видатні постаті української історії — Богдан Хмельницький, Северин Наливайко та інші. Тут також любив відпочивати Тарас Шевченко. З покоління в покоління передається й легенда про "силу дуба": нібито той, хто побуває під його кроною, отримає наснагу й здійснення бажань.

Дуб вражає своїми розмірами — його обхват сягає близько 9 метрів, а висота становить приблизно 24–30 метрів. Обійняти стовбур одночасно можуть лише шестеро людей. За довгі століття дерево пережило принаймні шість ударів блискавки.

Дуб Максима Залізняка у селі в Черкаській області
Який вигляд має дерево на Черкащині - фото "Find-way"

Статус пам’ятки природи місцевого значення дуб отримав у 1972 році. Наприкінці 1990-х він почав всихати, тому фахівці терміново провели комплекс заходів для його порятунку: навколо стовбура пробурили глибокі свердловини для внесення поживних речовин, підживили коріння та обрізали пошкоджені старі гілки.

У 2010 році дерево здобуло третє місце у всеукраїнському конкурсі "Національне дерево України" в категорії "Меморіальні дерева".

Через природне старіння та деяких відвідувачів, які вірять у легенду, що шматок кори дуба приносить силу та удачу, дерево Залізняка потребує постійного догляду.

Як туди дібратись

Якщо їхати з Черкас, то потрібно слідувати автошляхом Р10, після села Худоліївка повернути ліворуч на місцеву дорогу Т2402, що сполучає Чигирин, Суботів і Кам’янку, і, минувши Мотронинський монастир, звернути ліворуч у бік хутора Буда. А якщо з Кропивницького — автошляхом Н14 на північ у напрямку Олександрівки, потім повернути на Н01 до Кам’янки, продовжити Т2402 і звернути праворуч у бік хутора Буда, проїхавши ще близько 4 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні є унікальний монастир, якому вже понад 1000 років. Його історія розпочалась з келії.

