Загадка центральної України: серед хащів знайшли палац-привид, про який ніхто не знає (фото)

Історію невідомої садиби у Вінницькій області знають лише жителі села

У селі Красне на Вінниччині знайшли занедбаний палац, про який раніше майже ніхто не знав. Фото та писемні відомості про нього неможливо знайти у відкритих джерелах.

У глибі Вінниччини, в селі Красне, що в Хмільницькому районі, дослідники натрапили на залишки старовинного палацу, про який донині майже ніхто не знав. Про загадкову будівлю журналістам видання "Україна Інкогніта" розповів житель Самгородка.

Руїни палацу в селі Красне на Вінниччині

Попри руїни й густі чагарники, що поглинули територію, палац і досі вражає величчю. Збереглися залишки колонад іонічного або коринфського ордера, рештки ліпнини, частини веранди, башта й неймовірні підвальні склепіння. Навіть у зруйнованому стані споруда демонструє колишній розмах і витонченість архітектури.

Фрагменти ліпнини, що збереглися у приміщенні

Башта зберіглась до наших днів

Підвальні склепіння

На перший погляд, крізь зарості будівля здавалася невеликою віллою, однак після детальнішого огляду стало зрозуміло, що це був розкішний палац. Дослідники виявили щонайменше вісім типів маркованої цегли, дорогі кахлі з клеймами та уламки декоративних колон — усе це свідчить про заможних власників.

Зруйновані колони біля головного входу

Щодо походження маєтку, серед місцевих побутує думка, що він належав родині Красуцьких. Проте дослідник польської спадщини Дмитро Антонюк у своїй книзі називає інше прізвище — Полховські. Водночас краєзнавець із Вінниччини Вадим Пастернак припускає, що первісно село Красне могло належати роду Ребіндерів, які пізніше продали його Красуцьким, а Полховські отримали сусідню Софіївку як весільний посаг за дочку.

За радянських часів у палаці розміщувалася контора колгоспу, однак після його занепаду будівлю почали розбирати на будівельні матеріали. Сьогодні від колишньої розкоші залишилися лише фрагменти стін і зарослі руїни, що нагадують про колишню велич.

Вид на палац через зарості дерев і кущів

Село Красне нині майже спорожніло — тут проживає менше сотні мешканців. Проте відкриття "палацу-привида" може стати поштовхом для дослідження маловідомих пам’яток Поділля і, можливо, шансом повернути з небуття ще одну сторінку української історії.

