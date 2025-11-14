Йому понад 1000 років: де в Україні розташований унікальний монастир, історія якого розпочалась з келії (фото)

Засновником давнього чоловічого монастиря на Поділлі є славнозвісний преподобний Антоній Печерський, який був зачинателем Києво-Печерської лаври

Високо над Дністром на скелі стоїть монастир, що пережив тисячу років випробувань і зберіг багато легенд. У молитві та покаянні ченці тут служать Господу вже понад тисячу років.

Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир вважається одним із семи чудес Вінниччини. "Телеграф" вирішив розповісти про це місце детальніше.

Скельний монастир біля Дністра

Історія монастиря в Україні, якому більше 1000 років

За переказами Антоній Печерський, який йшов дорогою з Афону до Києва, обрав скелю над Дністром і вирубав там у 1013 році келію для усамітненої молитви. Створена ним печерна келія рівно тисячу років залишається майже незмінною і є центральною святинею монастиря. Поруч б’є джерело, присвячене преподобному.

Варто нагадати, що Антоній Печерський відомий також тим, що започаткував Києво-Печерську лавру.

Ким був заснований монастир

Літопис уперше згадує цей монастир у 1159 році — в контексті походу князя Івана Берладника.

Часи розквіту, закриття та відродження

У XVII столітті монастир занепав, коли османське військо захопило Поділля. Він не працював 27 років. Але після вигнання загарбників тут знову відкрили богослужіння й освятили нові печерні церкви — Усікновення голови святого Іоанна Предтечі і Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці.

Печерна церква Усікновення голови Іоанна та двір монастиря - фото "Укрінформ"

У XVIII столітті монастир перейшов до василіян після прийняття унії, проте вже у 1745 році його закрили. У XIX столітті обитель відновили як православну, і тоді тут діяли три печерні храми: Усікновення голови Іоанна Предтечі, Параскеви П’ятниці та Антонія Печерського.

Як виглядає монастир на горі

Два перших храми розташовувалися у сусідніх гротах, з’єднаних проходом. У 1848 році до храму Іоанна Предтечі добудували приділ із дзвіницею. Поруч у 1894 році облаштували грот-церкву Антонія. Наприкінці століття печери накрили новою двоповерховою церквою святого Миколая. У той час монастир був відомий шанованою іконою "Віднайдення голови Іоанна Предтечі".

Руйнування в ХХ столітті та сучасність

У 1930-х роках радянська влада майже повністю знищила монастирські храми. Частина святинь потрапила до сусідніх парафій, але багато унікальних ікон та стародруків були втрачені безповоротно.

Новий етап життя монастиря почався в 1998 році, коли його відновлення взяли на себе ченці з Почаєва.

Кам’яні сходи до печерних храмів

Однак сучасні події також не оминули святиню. 31 жовтня 2022 року вибухова хвиля від збитої російської ракети вбила одного з монахів та пошкодила інтер’єр храму, вибивши вікна та зруйнувавши частину оздоблення, як написали у виданні "20 хвилин".

