Новий рік 2026 не за горами: на який день тижня випадає свято і чи буде 1 січня вихідний
-
-
Військовий стан вніс свої корективи до святкового календаря
До настання Нового року 2026 залишилося зовсім небагато, і традиційно українців хвилює питання, як будуть організовані робочі дні у зимові свята. Особливо багатьох цікавить, чи буде 1 січня вихідним днем.
Новий рік в Україні, традиційно, ми святкуватимемо в ніч з 31 грудня на 1 січня, це буде у четвер.
Щодо 1 січня, то у мирний час цей день вважався офіційним державним святом і був вихідним. Українці отримували додаткові дні відпочинку або переносили робочі дні на інші дати згідно з Кодексом законів про працю.
Однак нині в Україні діє воєнний стан й святкові дати підпорядковуються особливим правилам. Це означає, що 1 січня 2026 року буде звичайним робочим днем для багатьох підприємств, установ та організацій, які працюють за стандартним графіком.
При цьому приватні компанії можуть самостійно вирішувати, чи надавати своїм співробітникам вихідний 1 січня, чи влаштувати скорочений робочий день.
