Обійдеться в копієчку, а результат може розчарувати: яку штучну ялинку краще не купувати

"Сніг" на такій ялинці може відшаровуватися

З наближенням Нового року багато хто замислюється про купівлю штучної ялинки. Засніжені моделі мають ефектний вигляд, проте є нюанси, через які така покупка може швидко розчарувати.

У соціальній мережі Threads українка запитала про недоліки засніженої штучної ялинки. І проблема може бути не тільки в ціні, що "кусається".

Як вибрати штучну ялинку

Засніжена штучна ялинка дійсно виглядає дуже красиво, стильно та "дорого". Але не поспішайте робити вибір на користь такої моделі. Щоразу при складанні та розбиранні ялинки з гілок буде обсипатися штучний "сніг", залишаючи білий наліт на підлозі та руках. Вже за кілька років від казкового ефекту може залишитися і сліду.

Яка штучна ялинка краща

За відгуками покупців, такі ялинки швидко втрачають привабливість і набридають. До того ж при неправильному зберіганні або неякісному виробництві покриття може відшаровуватися і псувати зовнішній вигляд дерева.

Недоліки засніженої штучної ялинки

Щобільше, дешеві засніжені ялинки нерідко виготовляють із небезпечних матеріалів, які здатні виділяти токсичні речовини при нагріванні від гірлянд. Тому при виборі важливо звертати увагу на якість напилення штучного снігу.

В Україні можна знайти різноманітні моделі засніжених ялинок. Наприклад, на "Розетці" вартість такої моделі висотою від 1 метра стартує від 1000 гривень.

Скільки коштують засніжені ялинки в Україні

В "Епіцентрі" деякі варіанти засніжених штучних ялинок заввишки 1,8-2 метри коштують від 1600 гривень.

Моделі засніжених ялинок

На "Prom. ua" засніжене новорічне дерево заввишки від 1,5 метра продають від 3600 гривень і вище.

Засніжені ялинки коштують понад 1000 гривень

"Телеграф" писав раніше, скільки витрачають на місяць за роботу новорічної гірлянди. Чи сильно це б’є по кишені?