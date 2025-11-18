Новый год 2026 не за горами: на какой день недели выпадает праздник и будет ли 1 января выходной

Военное положение внесло свои коррективы в праздничный календарь

До наступления Нового года 2026 осталось совсем немного, и традиционно украинцев волнует вопрос, как будут организованы рабочие дни в зимние праздники. Особенно многих интересует, будет ли 1 января выходным днем.

Новый год в Украине, традиционно, мы будем праздновать в ночь с 31 декабря на 1 января, это будет в четверг.

Что касается 1 января, то в мирное время этот день считался официальным государственным праздником и был выходной. Украинцы получали дополнительные дни отдыха или переносили рабочие дни на другие даты, согласно Кодексу законов о труде.

На какой день недели выпадает Новый год 2026

Однако сейчас в Украине действует военное положение и праздничные даты подчиняются особым правилам. Это значит, что 1 января 2026 года будет обычным рабочим днем для многих предприятий, учреждений и организаций, которые работают по стандартному графику.

Будет ли 1 января выходной в Украине

При этом частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли своим сотрудникам выходной 1 января, или устроить сокращенный рабочий день.

