Головна ялинка цьогоріч буде незвичайною: коли її відкриють та яку цікавинку вигадали (фото)

Новорічне дерево працюватиме від генератора без перебоїв

Цьогоріч до встановлення та створення новорічної ялинки в Києві зможе долучитись кожен українець. Адже люди можуть приходити на Софіївську площу брати іграшки та гірлянди і прикрашати свою частину ялинки.

Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, засновник Добропарку Ігор Добруцький в етері КИЇВ24. За його словами, для створення ялинки цього року використають 4,5 тисячі гілок та 10,5 тисяч іграшок.

Що треба знати:

Урочисте відкриття ялинки заплановане на 6 грудня — День Святого Миколая

Висота ялинки сягатиме 16 метрів

Святкове дерево прикрашатимуть пастельними кольорами

"Цьогоріч ми вирішили зробили ялинку не яскравою, щоб вона віддзеркалювала стан душі українців та дарувала надію. Також вона повинна гармонійно вписуватись в Софіївську площу", — каже Добруцький.

Одна з гілок, які треба прикрашати

Він додає, що цього року кожен українець може долучились до створення ялинки, для цього треба з 25 по 30 листопада прийти на Софійську площу та отримати все необхідне. А саме гілочку ялинки, кульки та гірлянди. Після прикрашання, цю гілочку встромляють у стовбур ялинки. Тобто кожен українець прикрашає окремі гілочки, з яких потім збирають ялинку.

"І далі цим всім, з вашою енергією, ми прикрашаємо ялинку. Доверху поставимо гарну зірку різдвяну і засвітимо ялинку 4 або 6 грудня на День Святого Миколая", — додає засновник Добропарку.

Іграшки для ялинки в Києві

Загалом для створення ялинки висотою у 16 метрів використають 4,5 тисячі гілок та 10,5 тисяч іграшок. Ялинка на Софійській площі світитиметься безперебійно, адже на місці працюватимуть генератори.

