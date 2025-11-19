Роздивлялась фотопастку: в Україні побачили червонокнижну хижачку (відео)

Сіра сова є перелітним птахом, тому її майже неможливо помітити

У "Дніпровсько-Орільському" заповіднику камера-ловушка впіймала унікального нічного гостя — сіру сову. Цей птах рідко зустрічається в Україні, адже намагається уникати людей.

Нічна зйомка зафіксувала момент полювання, коли сова пересувалася по території заповідника, демонструючи свою майстерність у пошуку здобичі. Про це повідомили у "З Дніпра" на "Facebook".

Сова сіра: що це за птах

Який вигляд має сова сіра

Сова сіра — один із найбільших совиних видів Європи та Західного Сибіру, довжина тіла до 66 см, вага — до 1,2 кг. В Україні осідає переважно у Поліссі, Лісостепу, Криму та Карпатах, тоді як у степових регіонах її зустріти практично неможливо.

Вид охороняється на національному та міжнародному рівні: занесений до Червоної книги України та під охороною конвенцій CITES і Бернської. Основні загрози — вирубка старих лісів, нестача дуплистих дерев для гніздування, скорочення кормової бази через пестициди та браконьєрство.

Сіра сова не лише красива, а й корисна: вона активно регулює популяцію мишоподібних гризунів, підтримуючи екологічну рівновагу.

