Він приваблює цим самок? В Україні зустріли рідкісного птаха з особливою зовнішністю (фото)

Синиця вусата гніздиться загалом серед очерету

У Дніпропетровській області місцева жителька зафіксувала рідкісних птахів із характерними чорними "вусами". Такі спостереження трапляються нечасто, але декому все ж таки вдається побачити цих унікальних створінь.

У Криворізькому районі жителька Ірина Карпець сфотографувала вусатих синиць. Світлинами вона поділилася у спільноті "Птахи України", передає "Дніпро Обласний" у Telegram.

Її легко впізнати за виглядом: у самців помітна сіро-блакитна голова, довгі чорні "вуса", рудувата спина та витягнутий хвіст. Тоді як у самок "вус" немає. Птахи мешкають переважно в густих заростях очерету й належать до рідкісних видів, що охороняються Бернською конвенцією.

У теплу пору року птахи живляться комахами, а взимку переходять на насіння очерету.

Який вигляд має рідкісний птах

Вусата синиця поширена по всій Євразії — найбільше біля узбереж Північного й Балтійського морів. В Україні вид розповсюджений переважно в долині Дніпра та в степових плавнях.

Екологи наголошують, що популяція вусатої синиці в Україні стрімко зменшується. На вид негативно впливають спалювання очерету, осушення боліт, знищення водно-болотних угідь та суворі зими, під час яких гине багато птахів. Тож кожна нова фіксація цієї рідкісної пернатої додає надії на збереження її популяції.

