Справжній "нахлібник": що за унікальний мисливець живе в Україні (фото)
Підсоколик великий гніздиться не тільки на півночі України
У Чорнобильській зоні живе незвичний пернатий хижак, який привертає увагу своєю спритністю та нетиповими звичками. Він поводиться зовсім не так, як інші птахи — не будує власних гнізд і використовує покинуті.
Про це повідомили дослідники установи на сторінці у Facebook. За їхніми даними, на території заповідника гніздиться понад 20 пар підсоколиків, а загалом в Україні їх близько 2-3 тисяч пар.
До зони підсоколики повертаються приблизно в середині квітня. Найчастіше для гніздування вони обирають покинуті конструкції сорок або ворон, а іноді — висотні споруди, наприклад електроопори. Якщо в обраному гнізді ще є молоді птахи, вони чекають, доки ті злетять, і лише потім займають житло.
На початку травня самка відкладає кілька яєць. У цей період самець активно забезпечує родину їжею. У раціоні підсоколиків можна побачити як великих комах, так і дрібних птахів та кажанів.
Молоді підсоколики залишають гнізда на початку серпня. Далі батьки певний час навчають їх полювати, після чого у вересні сім’я вирушає на зимівлю.
Коротко про вид
Підсоколик великий — невеликий сокіл. Верх тіла темний, а низ світліший і вкритий цятками. Характерні риси — світле горло та щоки, а також темні смуги на голові. На лапах і нижній частині хвоста видно рудуваті тони.
Птахи цього виду часто демонструють цікавий прийом у повітрі: самець передає їжу самці прямо під час польоту. Пари іноді формуються ще в період міграції.
В Україні підсоколик великий трапляється практично повсюди, за винятком Криму, хоча поодинокі випадки гніздування можливі й у його гірській частині.
