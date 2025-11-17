Її могли травмувати свої ж: поліція врятувала рідкісну лебідку (фото)

Білосніжного хижака, якого нині лікують в Полтавській області, занесено до Червоної книги України

У Козельщинській громаді на Полтавщині поліцейські знайшли травмовану лебідку-кликуна, рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Птах отримав ушкодження тулуба та кінцівок, проте кістки залишилися цілими.

Зараз лебідка перебуває у реабілітаційному центрі в Горішніх Плавнях, де їй надали ветеринарну допомогу, нагодували та забезпечили догляд. Ймовірно, травми могли спричинити інші птахи або хижаки, як повідомив головний лікар ГО "Центр порятунку та реабілітації диких тварин" Артур Шабліян для "Суспільного".

Після повного одужання лебідку планують повернути у природне середовище.

Який вигляд має птахи

Лебідь-кликун: коротко про птаха

Лебідь-кликун — великий птах родини качкових, поширений у північній півкулі. В Україні він є пролітним та видом, що зимує. Він внесений до регіональних Червоних книг Дніпропетровської, Луганської та Харківської областей.

Тіло лебедя витягнуте, довжина шиї приблизно дорівнює довжині тулуба. Вага дорослих птахів коливається від 7 до 10 кг. Дзьоб лимонно-жовтий з чорним кінчиком, ноги короткі, відведені назад, оперення біле, пухнасте. Самець і самиця зовні майже не відрізняються.

Лебеді-кликуни здебільшого живляться рослинною їжею та водними рослинами, але молоді птахи доповнюють раціон дрібними безхребетними на мілководді.

Ці птахи моногамні та утворюють пари на все життя, тримаючись разом навіть під час зимівлі. Гнізда влаштовують на берегах озер і водойм із густими заростями, віддаючи перевагу малолюдним місцям, але за відсутності загрози можуть гніздитися і поблизу людей.

