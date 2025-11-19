Рассматривала фотоловушку: в Украине увидели краснокнижную хищницу (видео)

Серая сова является перелетной птицей, поэтому ее почти невозможно заметить

В заповеднике "Днепровско-Орельский" камера-ловушка запечатлела уникального ночного гостя — серую сову. Эта птица редко встречается в Украине, так как старается избегать людей.

Ночная съемка зафиксировала момент охоты, когда сова передвигалась по территории заповедника, демонстрируя свое мастерство в поиске добычи. Об этом сообщили в "С Днепра" на Facebook.

Сова серая: что это за птица

Как выглядит сова серая

Сова серая — один из крупнейших видов сов Европы и Западной Сибири, длина тела до 66 см, вес — до 1,2 кг. В Украине обитает преимущественно в Полесье, Лесостепи, Крыму и Карпатах, тогда как в степных регионах ее встретить практически невозможно.

Вид охраняется на национальном и международном уровне: занесен в Красную книгу Украины и находится под охраной конвенций CITES и Бернской. Основные угрозы — вырубка старых лесов, нехватка дуплистых деревьев для гнездования, сокращение кормовой базы из-за пестицидов и браконьерства.

Серая сова не только красива, но и полезна: она активно регулирует популяцию мышевидных грызунов, поддерживая экологическое равновесие.

