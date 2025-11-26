Тільки не шкарпетки з розмальовками: круті ідеї подарунків дітям на День святого Миколая

Небанальні і сучасні подарунки для різних вікових категорій

День святого Миколая — мабуть, одне із найочікуваніших дітьми свят у році. Зранку дітлахи спросоння дістають з-під подушки подарунки, вдома вже стоїть прикрашена ялинка, а ввечері приходять гості, які також радують гостинцями.

І якщо батьки не ламають голови у виборі подарунка своєму чаду, то родичі й друзі завжди на роздоріжжі. Саме для таких випадків "Телеграф" зібрав для вас ідеї подарунків на День святого Миколая для хлопчиків і дівчаток різного віку.

Що подарувати дітям на Миколая

Вік 3–5 років

Дошка для малювання світлом . Це розвиває дрібну моторику, фантазію і дуже подобається дошкільнятам.

. Це розвиває дрібну моторику, фантазію і дуже подобається дошкільнятам. Нічник-проєктор . Він може бути різних форм — хмарка, ракета, тваринки тощо. Цей гаджет не лише допомагає засинати, а й дуже подобаться дітям.

. Він може бути різних форм — хмарка, ракета, тваринки тощо. Цей гаджет не лише допомагає засинати, а й дуже подобаться дітям. Набір для вирощування кристалів. Цей подарунок точно не залишиться без уваги, адже подарує емоції не тільки під час вручення, а й у перспективі, коли дитина отримає бажаний результат.

Цей подарунок точно не залишиться без уваги, адже подарує емоції не тільки під час вручення, а й у перспективі, коли дитина отримає бажаний результат. Магнітний конструктор. Це безпечний і цікавий подарунок, який точно сподобається дітям до 5 років.

Новорічна атмосфера. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Вік 10–13 років

Фотопринтер. Підлітки зможуть друкувати власні фото — це хіт в TikTok.

Підлітки зможуть друкувати власні фото — це хіт в TikTok. Набір типу "Зроби свою електростанцію" . Це завжди цікаво і відволіче цифрове покоління від гаджетів.

. Це завжди цікаво і відволіче цифрове покоління від гаджетів. LED-стрічка з Bluetooth. Сучасні підлітки не люблять багато світла і обожнюють усе, що світиться.

Сучасні підлітки не люблять багато світла і обожнюють усе, що світиться. Набір карток "100 запитань для підлітків". Це не "поговоримо про важливе", а легкі, смішні, іноді філософські питання, щоб спілкуватися з друзями та знаходити себе.

Діти радіють новорічним подарункам. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Вік 14-17 років

Кросівки актуальної моделі . Кросівки для підлітків — найважливіша частина луків, тому такий подарунок точно сподобається.

. Кросівки для підлітків — найважливіша частина луків, тому такий подарунок точно сподобається. Набір для догляду за обличчям для підліткової шкіри . Не "крем з рожевими єдинорогами", а нормальна мінімалістична косметика: гель + тонер + крем.

. Не "крем з рожевими єдинорогами", а нормальна мінімалістична косметика: гель + тонер + крем. Міні-проєктор для кімнати. Для дітей цього віку це буде ідеальний подарунок.

Для дітей цього віку це буде ідеальний подарунок. Світшот або худі від актуального бренду. Можна також просто подарувати сертифікат на певну суму в улюблений магазин вашого підлітка.

Можна також просто подарувати сертифікат на певну суму в улюблений магазин вашого підлітка. Мікрофон/ штатив для контенту. Якщо ваш підліток знімає відео для соцмереж або мріє цим зайнятися, це для нього подарунок мрії.

