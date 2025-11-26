Только не носки с раскрасками: крутые идеи подарков детям на День святого Николая

Небанальные и современные подарки для разных возрастов

День святого Николая – пожалуй, один из самых ожидаемых детьми праздников в году. Утром дети спросонья достают из-под подушки подарки, дома уже стоит украшенная елка, а вечером приходят гости, которые тоже радуют гостинцами.

И если родители не ломают голову в выборе подарка своему чаду, то родственники и друзья всегда на перепутье. Именно для таких случаев "Телеграф" собрал для вас идеи подарков на День святого Николая для мальчиков и девочек всех возрастов.

Что подарить детям на Николая

Возраст 3-5 лет

Доска для рисования светом . Это развивает мелкую моторику, фантазию и очень нравится дошкольникам.

. Это развивает мелкую моторику, фантазию и очень нравится дошкольникам. Ночник-проектор . Он может быть разных форм — облако, ракета, животные и т.д. Этот гаджет не только помогает засыпать, но очень нравятся детям.

. Он может быть разных форм — облако, ракета, животные и т.д. Этот гаджет не только помогает засыпать, но очень нравятся детям. Набор для выращивания кристаллов. Этот подарок точно не останется без внимания, ведь подарит эмоции не только во время вручения, но и в перспективе, когда ребенок получит желаемый результат.

Этот подарок точно не останется без внимания, ведь подарит эмоции не только во время вручения, но и в перспективе, когда ребенок получит желаемый результат. Магнитный конструктор. Это безопасный и интересный подарок и точно понравится детям до 5 лет.

Новогодняя атмосфера. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Возраст 10-13 лет

Фотопринтер. Подростки смогут печатать собственные фото – это хит в TikTok.

Подростки смогут печатать собственные фото – это хит в TikTok. Набор типа "Сделай свою электростанцию" . Это всегда интересно и отвлечет цифровое поколение от гаджетов.

. Это всегда интересно и отвлечет цифровое поколение от гаджетов. LED-лента по Bluetooth. Современные подростки не любят много света и обожают все светящееся.

Современные подростки не любят много света и обожают все светящееся. Набор карточек "100 вопросов для подростков". Это не "поговорим о важном", а легкие, смешные, иногда философские вопросы, чтобы общаться с друзьями и находить себя.

Дети радуются новогодним подаркам. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Возраст 14-17 лет

Кроссовки актуальной модели . Кроссовки для подростков – важнейшая часть луков, поэтому такой подарок точно понравится.

. Кроссовки для подростков – важнейшая часть луков, поэтому такой подарок точно понравится. Набор по уходу за лицом для подростковой кожи . Не "крем с розовыми единорогами", а нормальная минималистическая косметика: гель+тонер+крем.

. Не "крем с розовыми единорогами", а нормальная минималистическая косметика: гель+тонер+крем. Мини-проектор для комнаты. Для детей этого возраста это будет идеальным подарком.

Для детей этого возраста это будет идеальным подарком. Свитшот или худи от актуального бренда. Можно также подарить сертификат на определенную сумму в любимый магазин вашего подростка.

Можно также подарить сертификат на определенную сумму в любимый магазин вашего подростка. Микрофон/ штатив для контента. Если ваш ребенок снимает видео для соцсетей или мечтает этим заняться, это для него подарок мечты.

