Наставила диванів і не тільки. Що світить жінці, яка не пускала маму з дитиною до укриття у Києві (фото, відео)

"Охоронницю" не розжалобив навіть плач дитини

Під час масованої атаки на Київ 25 листопада в облаштовану кімнату одного з укриттів у Подільському районі місцеві не пускали людей. За словами жінки, яка не пускала маму з дитиною, вони там "зробили все для себе".

Що треба знати:

Росія вночі та вранці масовано атакувала Київ ракетами

Жінка з дитиною намагалася потрапити в облаштовану кімнату одного з укриттів, але її зупинила "охоронниця"

Туди пускали лише своїх, решта людей змушені були сидіти у коридорі укриття

UPD: У поліції розповіли про результати розслідування інциденту в укритті Подільського району під час ворожої атаки на Київ. За даними копів, доступ до приміщення обмежувала 69-річна місцева жителька.

Вона разом з іншими мешканцями самовільно облаштувала одну з кімнат укриття меблями для власного комфорту. Хоча всі інші приміщення укриття були у вільному доступі для користування.

"Поліцейські провели профілактичну бесіду із мешканцями будинку та наголосили, що усі приміщення захисної споруди мають бути у вільному доступі та не можуть бути обмежені за жодних обставин. Крім того, пенсіонерку, яка нетактовно спілкувалась із киянкою, притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)", — додали в поліції.

Як виглядає укриття, куди не пустили маму з дитиною в Києві

Укриття, куди не пустили маму з дитиною в Києві

Що передувало

Відео скандалу опублікував Telegram-канал "Реальний Київ". Він виник між жінкою з дитиною, яка хотіла пройти в облаштовану кімнату та літньою жінкою, що не пускала її туди, аргументуючи тим, що вони (напевно жителі) облаштували цю кімнату для себе.

Вона буквально своїм тілом закривала вхід до кімнати, жінку не розжалобив навіть плач дитини. Вона так і не пустила маму з дитиною, хоча та була налаштована дуже рішуче. Ба більше, інша жінка також просила, щоб їх пропустили.

Жінка, що не пускала людей

Однак "охоронниця" не лише не впустила їх, але лаялася на жінку, що намагалася увійти, називаючи її "дурочка" та не лише. На кадрах можна побачити й інших людей, які лишилися сидіти в коридорі. Ймовірно, мама з дитиною була не перша, перед ким літня жінка зачинила двері облаштованої кімнати. Люди були змушені сидіти в коридорі підвалу.

Речниця КМВА Катерина Поп уточнила, що інцидент трапився в укритті бібліотеки. Вона додала, що якщо укриття не в приватній формі власності та зафіксовані на мапі, то допуск всіх людей обов'язковий. Найближчим часом відповідні служби зʼясують, хто є балансоутримувач цього укриття.

Як в мережі відреагували на інцидент

Відео активно коментують, люди обурені поведінкою літньої жінки. Дехто пише, що в Києві є й інші укриття "тільки для своїх". Ось деякі з коментарів:

З такими і ворога не треба

Просто потрібно було викликати поліцію

Я надіюсь її притягнуть до кримінальної відповідальності

Яке ви мали право робити "для себе"? Захоплення приміщення?

У нас теж було закрито, бо укриття лише для своїх.

Боже, люди тварин пускають, а ця жінку з дитиною не пустила

Удари по Києву 25 листопада — що відомо

Минулої ночі та рано вранці Росія влаштувала дві атаки на Київ. Загинуло шестеро людей — двоє у Дніпровському районі (вночі) та четверо у Святошинському (вранці). Ще 14 людей постраждали.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото у столичному метро, де люди змушені були ночувати через ракетну загрозу. На щастя, туди пускають всіх, на відміну від "елітних" укриттів. Також він показав один з постраждалих будинків.

Жінка з дитиною ховається від обстрілів у метро

Малюки змушені спати у підземці

Жителі Києва сплять у метро під час обстрілів

Як писав "Телеграф", ввечері у понеділок, 24 листопада, президент Володимир Зеленський попередив українців, що цими днями та тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог та загроз ударів.