Від татарських набігів до Волинської трагедії: криваві сторінки історії закарбувались в назві села на Львівщині (фото)

Історія села Паликорови сягає XVI століття

Іноді населені пункти в Україні мають досить дивні назви — одна з них село Паликорови на Львівщині. Історія його назви йде від драматичних подій минулого. Вперше в письмових джерелах воно з'являється у 1501 році.

Звідки назва "Паликорови"

Існує чотири основні версії, звідки пішла досить своєрідна назва. Дві з них пов'язані зі спалюванням тварин. За однією версією, село назвали у часи татарських набігів. Нападники вбивали худобу, яку не могли забрати, а селяни бачили, як палають їхні господарства разом із коровами. Так нібито виникла назва, що буквально означає "спалені корови".

Школа в селі Паликорови

Друга версія — зміна місця старого поселення, що стояло в урочищі "За рудою". Село вимирало від невідомої хвороби. Люди вирішили перенести його — взяли пару волів, зорали поле під нову громаду, а тих волів потім спалили. Подейкують, що на ймовірнім місці старого поселення знаходили вугілля та уламки посуду, а поруч стояв хрест із написом польською "Тут кладовище холери", який позначав місце поховань жертв епідемії.

Стара хата в селі Паликорови

Інші дві версії походження назви — більш криваві. За однією версією, колись селяни Паликоровів повстали проти панів: нищили їхнє майно, нападали на слуг, намагалися вибороти собі волю. Повстання було придушене, а непокірних страчували, саджаючи на палю. Нібито саме від цих "паль, залитих кров’ю" й виникла назва. На користь цієї версії свідчать карти австрійської влади 1870-х років, де написано саме "Палікрови".

Палікрови на карті

Ще одна версія пов’язана з численними боями, що точилися навколо Підкаменя, де був важливий монастир. Земля навколо села Паликорови не раз була залита кров’ю воїнів, що й могло стати основою назви — "поле крові".

Історія села Паликорови

Протягом століть село було жвавим, тут жили п’ятисот мешканців у середині ХІХ століття, а напередодні Другої світової війни населення виросло до понад півтори тисячі. На той час у Паликоровах переважали поляки, завдяки чому село було третім за чисельністю польського населення у Бродівському повіті.

Церква в селі Паликорови /Фото: facebook.com/palikrowy

У 1944 році ще одна сторінка кривавої історії перегорнулась — у селі відбувся епізод Волинської трагедії, саме в цьому населеному пункті вбили майже 400 поляків. Сьогодні ж у селі Паликорови проживає близько 450 людей.

