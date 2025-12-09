От татарских набегов до Волынской трагедии: кровавые страницы истории запечатлелись в названии села на Львовщине (фото)

История села Паликоровы уходит к XVI веку

Иногда населенные пункты в Украине имеют довольно странные названия — одно из них село Паликоровы Львовской области. История его названия уходит от драматических событий прошлого. В первый раз в письменных источниках оно возникает в 1501 году.

Откуда название "Паликоровы"

Существует четыре основные версии, откуда произошло довольно своеобразное название. Две из них связаны со сжиганием животных. По одной версии село назвали во времена татарских набегов. Нападавшие убивали скот, который не могли забрать, а крестьяне видели, как горят их хозяйства вместе с коровами. Так будто возникло название, что буквально означает "сожженные коровы".

Школа в селе Паликоровы

Вторая версия — смена места старого поселения, стоявшего в урочище "За рудой". Село вымирало от неизвестной болезни. Люди решили перенести его — взяли пару волов, вспахали поле под новое общество, а тех волов потом сожгли. Говорят, что на вероятном месте старого поселения находили уголь и обломки посуды, а рядом стоял крест с надписью на польском языке "Здесь кладбище холеры", обозначавшее место захоронений жертв эпидемии.

Старый дом в селе Паликоровы

Другие две версии происхождения названия более кровавые. По одной версии, когда-то крестьяне Паликоров восстали против господ: уничтожали их имущество, нападали на слуг, пытались добыть в борьбе волю. Восстание было подавлено, а непокорных казнили, сажая на кол. Якобы именно от этих "свай, залитых кровью" и возникло название. В пользу этой версии свидетельствуют карты австрийских властей 1870-х годов, где написано именно "Паликровы".

Паликровы на карте

Еще одна версия связана с многочисленными боями, продолжавшимися вокруг Подкаменя, где был важный монастырь. Земля вокруг села Паликоровы не раз была залита кровью воинов, что и могло стать основой названия "поле крови".

История села Паликоровы

На протяжении веков село было оживленным, здесь жили пятьсот жителей в середине XIX века, а накануне Второй мировой войны население выросло более полутора тысяч. В то время в Паликоровах преобладали поляки, благодаря чему село было третьим по численности польского населения в Бродовском уезде.

Церковь в селе Паликоровы/Фото: facebook.com/palikrowy

В 1944 году еще одна страница кровавой истории перевернулась – в селе произошел эпизод Волынской трагедии, именно в этом населенном пункте убили почти 400 поляков. Сегодня же в селе Паликоровы проживает около 450 человек.

