В Україні є село з найалкогольнішою назвою, і то не одне: що там відбувається насправді

Одна лише назва викликає усмішку й породжує стереотипи про нескінченні застілля тут

Є в Україні назви, які не потребують коментарів. Почуєш – і одразу в голові вимальовується картинка. Бухалове – саме з таких. Звучить як столиця веселощів, мекка сільських застіль і рай для тих, хто вважає, що "в селі життя веселіше".

Насправді за цим гучним, майже мемним словом ховаються два звичайні українські села — у Полтавській та Сумській областях, де більше чути спів півнів, ніж дзенькіт чарок. "Телеграф" розповість про них детальніше.

Історія, яку не записали, але всі вже придумали

Офіційна етимологія назви "Бухалове" майже не досліджена. Енциклопедії мовчать, а це відкриває широкий простір для легенд. Одна з версій – від дієслова "бу́хати" в значенні гучного звуку: гуркіт грому, падіння дерева, стукіт млина. Інша – вже сучасна жаргонна, пов'язана з вживанням алкоголю.

Легко уявити історію про те, як "колись тут так бухали, що аж долина гуділа". Навіть якщо це лише місцевий жарт, а не реальна хроніка, назва вже зробила свою справу – запам'яталася назавжди.

Обидва села з промовистою назвою Бухалове й досі залишаються майже "білими плямами" на мапі. Сьогодні про них є лише сухі реєстрові дані, але немає живих історій.

Бухалове: де знаходиться

На Полтавщині Бухалове розташоване в Миргородському районі, у складі Краснолуцької громади, має кілька вулиць, поштовий індекс 37313 і пересувне відділення Укрпошти, яке обслуговують із Гадяча. Тут проживає 172 особи.

Сумське Бухалове входить до Липоводолинської громади Роменського району, має офіційний код у кодифікаторі адміністративно-територіальних одиниць і лежить на відстані близько трьох десятків кілометрів від Ромен. Населення його за останнім переписом становить лише 22 особи.

Бухалове – з тих назв, які змушують усміхнутися ще до того, як глянеш на карту, але за цим сміхом ховається дуже промовиста історія. Село, яке в уяві містян легко перетворюється на "алкогольну столицю" української глибинки, насправді потроху зникає. І алкогольний імідж існує виключно "в голові", а не в реальності.

Раніше "Телеграф" розповідав про два села, чиї назви регулярно перетворюють на матюки. Жителі сіл кажуть, що місцеві до цього точно не причетні.