Ви могли не здогадуватися. Навіщо на кришці мазі є невелика виїмка (фото)

Виробники подбали, щоб перше відкриття туби було зручним

Не всі знають, для чого на кришці туб з мазями роблять отвір з з конічним виступом. Він призначений для того, щоб відкрити запаяну тубу.

"Телеграф" розповідає, як це зробити. Туби з мазями запаюють, щоб зберегти та захистити препарат. Саме це дає змогу переконатися, що мазь належної якості.

Кришечки туб з мазями з проколювачем

При першому використанні мембрану треба проколоти, але для цього немає необхідності використовувати сторонні гострі предмети. Більшість виробників про все подбали та розмістили "проколювач" на зворотному боці кришки туби. Однак виїмка з виступом є не на всіх тубах, для відкриття деяких знадобиться щось гостре.

Такий виступ роблять на багатьох тубах

Як проколюється нова запаяна туба мазі за допомогою кришки

Відкрутивши кришку тубу треба тримати догори запаяним носиком. Далі треба вставити цей носик в отвір на кришці з загостреним конічним виступом. Його форма спеціально повторює розмір отвору туби. Цей "піптик" треба поставити в центр фольгованої мембрани та з зусиллям повернути. Виступ протикає мембрану, тепер можна видавлювати мазь.

