Рус

Не невдаха та лінтяй. Як українською смішно назвати недотепну людину

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська мова Новина оновлена 08 грудня 2025, 16:45
Українська мова. Фото Колаж "Телеграфу"

Цим словом навіть назвали одне село в Україні

В українській мові є чимало унікальних та цікавих слів, значення яких не всі знають. До прикладу, слово "легейда".

"Телеграф" розповість, коли його можна вживати та який сенс у нього закладено. Зауважимо, що це слово навіть стало підґрунтям до утворення назви села та кількох прізвищ.

Легейда — це українське діалектне лайливе слово. Найчастіше його можна почути саме на заході України. В давнину легейдою називали недотепу, дурня, телепня та ліниву людину.

Приклад вживання:

  • Розсудливий батько і сам би сього догадався, що дітям уже пора до школи, а такий легейда, як ти, може потішитися несподіванкою (Фр., VI, 1951, 371);
  • Де ти, легейдо, волочився на мов лихо? (Козл., Ю. Крук, 1957, 373).

На думку мовознавців, слово "легейда" в Україну прийшло з Польщі, саме тому поширене в західних регіонах. Адже у польській є слово "legiejda" — незграбна людина, нездара, недотепа, волоцюга.

Це слово також стало підґрунтям до утворення прізвищ. Так, в Україні понад 400 носіїв родового імені Легейда. Цікаво, що попри поширення слова на заході країни, такі прізвища зустрічаються на сході та півночі.

Прізвище Легейда, поширення на карті
Прізвище Легейда, поширення на карті

Також в Україні є село Легейди. Воно знаходиться у Шишацькій селищній громаді Миргородського району Полтавської області. Населення становить 9 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно називати дуже холодну та морозну погоду. Є варіант кращий за "собачий холод".

Теги:
#Українська мова #Слово #Значення