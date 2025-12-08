Реготати будете довго. Які прізвища утворились від пікантної зони жіночого тіла

Більшість з цих родових імен має всього кілька носіїв

В Україні існує чимало кумедних прізвищ, значення яких можна зрозуміти одразу. Щоправда, деякі з них зустрічаються рідко, до прикладу, Цицьо.

Як зазначено на порталі "Рідні", є всього кілька прізвищ, які походять від "циць". Однак усі вони фактично локальні та мають всього кілька носіїв.

Зауважимо, що достеменно звідки походить прізвище "Цицьо" не відомо. Однак деякі мовознавці припускають, що воно утворилось від прізвиська, які в давнину часто давали людям. Йдеться про слово "циці'', яким в побуті називають жіночі груди. Ймовірніше такі прізвиська могли давати не тільки за особливості зовнішності, а й поведінки. До прикладу, коли людина в дорослому віці не самостійна та постійно коло матері.

Окрім того, "циць" досить сильно схоже на прохання тиші "цить". Форма з двома "ц" цілком могла утворитись як діалектизм, а згодом стати основою для прізвища.

Які ще кумедні прізвища є:

Цицьо — 6 носіїв;

Цицьора — 8 носіїв;

Цицько — 4 носії;

Цицькун — 1 носій;

Ціцька — 20 носіїв;

Циць — 7 носіїв;

Цицька — 2 носії.

Прізвища, які походять від циць

