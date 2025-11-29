Ваші предки були бездомними, якщо у вас одне з цих прізвищ (список)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Досі тисячі українців мають такі прізвища
Український народ має надзвичайно багату історію і українські прізвища — це один із аспектів, які можуть відкрити деякі деталі походження людини. Наприклад, деякі прізвища давали дуже багатим людям, тоді як інші прізвища носили священники чи педагоги. А інші прізвища могли давати людям, які не мали свого житла.
Є ціла низка прізвищ, які колись могли носити безпритульні люди, і які багато їхніх нащадків в Україні носять досі.
Ось список прізвищ, які могли давати людям, які не мали свого будинку:
- Безугла, Безуглий, Безуглова, Безуглов, Безугленко, Безугловець;
- Бурлака;
- Погорілий, Погоріла, Погоріляк, Погорілко, Погорелова, Погорелов, Погорельцева, Погорелко, Погорелюк, Погорільчук.
- Безхатній, Безхатня, Безхатнєва.
Цікаво, що досі, згідно з даними генеалогічного товариства "Рідні", десятки тисяч українців мають ці прізвища та деякі інші їхні варіації.
Раніше "Телеграф" писав, що означає прізвище Гуй, яке співзвучне з лайкою.