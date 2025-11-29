Ваші предки були бездомними, якщо у вас одне з цих прізвищ (список)

Досі тисячі українців мають такі прізвища

Український народ має надзвичайно багату історію і українські прізвища — це один із аспектів, які можуть відкрити деякі деталі походження людини. Наприклад, деякі прізвища давали дуже багатим людям, тоді як інші прізвища носили священники чи педагоги. А інші прізвища могли давати людям, які не мали свого житла.

Є ціла низка прізвищ, які колись могли носити безпритульні люди, і які багато їхніх нащадків в Україні носять досі.

Ось список прізвищ, які могли давати людям, які не мали свого будинку:

Цікаво, що досі, згідно з даними генеалогічного товариства "Рідні", десятки тисяч українців мають ці прізвища та деякі інші їхні варіації.

