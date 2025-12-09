Рус

Кутя, колядники і в жодному разі не сваритися: традиції та заборони на Різдво Христове

Наталія Дума
Новина оновлена 09 грудня 2025, 15:10
Колядники на Різдво. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

В Україні це свято має особливе значення

Різдво Христове — одне з найшановніших християнських свят, яке з 2023 року відзначається з 25-го по 27-ме грудня. Українці зберігають його у традиціях сотні років — від Святої вечері та коляди до родинних звичаїв, що передаються з покоління в покоління. Проте, існують і заборони у це свято.

"Телеграф" розповість про традиції на Різдво, а також про те, що не можна робити в ці три дні. Їх варто дотримуватися, щоб наступний рік був благополучним.

Традиції Різдва в Україні

  • Святвечір та кутя. Усе стартує ввечері перед Різдвом: 12 пісних страв, кутя, узвар, дідух. Це не просто меню — це мікс символів добробуту, пам’яті про предків і вдячності за рік.
  • Пастуша або перша зірка на небі. Святкову вечерю починають, коли з’являється перша зірка — символ Вифлеємської. Це момент, коли всі разом сідають за стіл і перестають бігати по хаті.
  • Коляда. Діти й дорослі ходять від хати до хати, співають колядки й отримують гостинці. Це про поширення добра, а не про "підзаробити", хоча малеча радіє таким гостинцям.
Колядники
Колядники. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
  • Вертеп та шопка. У містах і селах ставлять вистави або композиції, які нагадують історію народження Ісуса.
  • Родинність понад усе. Це день, коли треба бути разом — навіть якщо ви весь рік жили в режимі "дзвінки тільки за потребою".

Заборони на Різдво Христове

  • Працювати та прибирати. Вважається, що робота в цей день "виносить" удачу з дому. Тож максимум — поставити чайник.
  • Сваритися й з'ясовувати стосунки. Різдво — про мир, і будь-який конфлікт вважається поганим знаком на рік наперед.
Сім'я на Різдво
Вся родина за різдвяним столом. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
  • Давати гроші в борг. Є повір’я, що разом із грошима можна "винести" з дому достаток. Краще навпаки — робити подарунки.
  • Гучні гулянки. Це світле свято, яке треба провести з близькими, а не влаштувати "вечірку року".
  • Полювання, забій худоби чи будь-яка жорстокість. День символізує життя, тому все, що пов’язане зі смертю, вважається табу.
  • Лаятися на дітей. У народних уявленнях це накликає "важкий" рік. У сучасних — просто некрасиво.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прикрасити будинок на Новий рік, щоб притягнути удачу. Покровителем 2026-го року стане Червоний Вогняний Кінь.

