Кутя, колядники і в жодному разі не сваритися: традиції та заборони на Різдво Христове
В Україні це свято має особливе значення
Різдво Христове — одне з найшановніших християнських свят, яке з 2023 року відзначається з 25-го по 27-ме грудня. Українці зберігають його у традиціях сотні років — від Святої вечері та коляди до родинних звичаїв, що передаються з покоління в покоління. Проте, існують і заборони у це свято.
"Телеграф" розповість про традиції на Різдво, а також про те, що не можна робити в ці три дні. Їх варто дотримуватися, щоб наступний рік був благополучним.
Традиції Різдва в Україні
- Святвечір та кутя. Усе стартує ввечері перед Різдвом: 12 пісних страв, кутя, узвар, дідух. Це не просто меню — це мікс символів добробуту, пам’яті про предків і вдячності за рік.
- Пастуша або перша зірка на небі. Святкову вечерю починають, коли з’являється перша зірка — символ Вифлеємської. Це момент, коли всі разом сідають за стіл і перестають бігати по хаті.
- Коляда. Діти й дорослі ходять від хати до хати, співають колядки й отримують гостинці. Це про поширення добра, а не про "підзаробити", хоча малеча радіє таким гостинцям.
- Вертеп та шопка. У містах і селах ставлять вистави або композиції, які нагадують історію народження Ісуса.
- Родинність понад усе. Це день, коли треба бути разом — навіть якщо ви весь рік жили в режимі "дзвінки тільки за потребою".
Заборони на Різдво Христове
- Працювати та прибирати. Вважається, що робота в цей день "виносить" удачу з дому. Тож максимум — поставити чайник.
- Сваритися й з'ясовувати стосунки. Різдво — про мир, і будь-який конфлікт вважається поганим знаком на рік наперед.
- Давати гроші в борг. Є повір’я, що разом із грошима можна "винести" з дому достаток. Краще навпаки — робити подарунки.
- Гучні гулянки. Це світле свято, яке треба провести з близькими, а не влаштувати "вечірку року".
- Полювання, забій худоби чи будь-яка жорстокість. День символізує життя, тому все, що пов’язане зі смертю, вважається табу.
- Лаятися на дітей. У народних уявленнях це накликає "важкий" рік. У сучасних — просто некрасиво.
