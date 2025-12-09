Кутя, колядники і в жодному разі не сваритися: традиції та заборони на Різдво Христове

В Україні це свято має особливе значення

Різдво Христове — одне з найшановніших християнських свят, яке з 2023 року відзначається з 25-го по 27-ме грудня. Українці зберігають його у традиціях сотні років — від Святої вечері та коляди до родинних звичаїв, що передаються з покоління в покоління. Проте, існують і заборони у це свято.

Традиції Різдва в Україні

Святвечір та кутя . Усе стартує ввечері перед Різдвом: 12 пісних страв, кутя, узвар, дідух. Це не просто меню — це мікс символів добробуту, пам’яті про предків і вдячності за рік.

. Усе стартує ввечері перед Різдвом: 12 пісних страв, кутя, узвар, дідух. Це не просто меню — це мікс символів добробуту, пам’яті про предків і вдячності за рік. Пастуша або перша зірка на небі . Святкову вечерю починають, коли з’являється перша зірка — символ Вифлеємської. Це момент, коли всі разом сідають за стіл і перестають бігати по хаті.

. Святкову вечерю починають, коли з’являється перша зірка — символ Вифлеємської. Це момент, коли всі разом сідають за стіл і перестають бігати по хаті. Коляда. Діти й дорослі ходять від хати до хати, співають колядки й отримують гостинці. Це про поширення добра, а не про "підзаробити", хоча малеча радіє таким гостинцям.

Вертеп та шопка. У містах і селах ставлять вистави або композиції, які нагадують історію народження Ісуса.

У містах і селах ставлять вистави або композиції, які нагадують історію народження Ісуса. Родинність понад усе. Це день, коли треба бути разом — навіть якщо ви весь рік жили в режимі "дзвінки тільки за потребою".

Заборони на Різдво Христове

Працювати та прибирати . Вважається, що робота в цей день "виносить" удачу з дому. Тож максимум — поставити чайник.

. Вважається, що робота в цей день "виносить" удачу з дому. Тож максимум — поставити чайник. Сваритися й з'ясовувати стосунки. Різдво — про мир, і будь-який конфлікт вважається поганим знаком на рік наперед.

Давати гроші в борг. Є повір’я, що разом із грошима можна "винести" з дому достаток. Краще навпаки — робити подарунки.

Є повір’я, що разом із грошима можна "винести" з дому достаток. Краще навпаки — робити подарунки. Гучні гулянки . Це світле свято, яке треба провести з близькими, а не влаштувати "вечірку року".

. Це світле свято, яке треба провести з близькими, а не влаштувати "вечірку року". Полювання, забій худоби чи будь-яка жорстокість. День символізує життя, тому все, що пов’язане зі смертю, вважається табу.

День символізує життя, тому все, що пов’язане зі смертю, вважається табу. Лаятися на дітей. У народних уявленнях це накликає "важкий" рік. У сучасних — просто некрасиво.

