Мерзнуть не лише люди. Ветеринар пояснив, чи варто одягати собак у холоди

Чи потрібний одяг для собак у холодну пору року, розповів головний лікар ветеринарної клініки

На Україну насувається хвиля похолодання, яка принесе дощі та зниження температури. Можливий навіть мокрий сніг. Тож в магазинах зоотоварів зараз ажіотаж — власники намагаються підібрати своїм улюбленцям одяг.

Що потрібно знати:

Ветеринар розповів, яким собакам потрібен одяг, а яким ні

Павло Люлько пояснив, як вибирати одяг для собак

Він уточнив, навіщо собакам взуття

Головний лікар київської ветеринарної клініки VET.UA Павло Люлько розповів "Телеграфу", чи варто одягати собак у холоди та які тварини цього потребують.

Яких собак треба одягати

За його словами, додаткового утеплення іноді потребують тварини, яки живуть у квартирах. Якщо в оселі 25 градусів тепла, а потім собака вискакує надвір, вона може застудитися, тому що є перепад температури.

Головний лікар київської ветеринарної клініки VET.UA Павло Люлько

"Деякі породи точно потребують використання одягу. Чихуа, мальтіпу, йорки, шпіци різноманітні, такі штучно виведені породи", – пояснив Люлько.

Ветеринари рекомендують одягати собак, які мають проблеми із дихальними шляхами, та тих, кому холодно на вулиці, через що вони не хочуть виходити з дому.

Йоркширський терьєр у комбінезоні

Спеціаліст додав, що коли у квартирах холодно, він рекомендує вдома одягати легеньку бавовняну кофточку чи навіть футболку. Остання порада особливо актуальна через відтермінування опалювального сезону в Україні.

Також завжди прикривати грудну порожнину Люлько радить собакам похилого віку, в яких порушується терморегуляція та падає імунітет.

Водночас собак, які живуть у вольєрі та весь холодний сезон проводять на вулиці, одягати не треба, вважає ветеринар. Вони майже не хворіють на застудні захворювання.

Яким має бути одяг для собак

Одяг для собак має бути функціональним та не заважати тварині рухатися. Для цього треба підбирати чіткий індивідуальний розмір. В Україні є масові пропозиції таких виробів та індивідуальні ательє, де шиють одяг для собак.

Собака у комбінезоні, який захищає від бруду, вітру, дощу та снігу

"Але треба підбирати не той одяг, який підходить під сумочку чи під курточку власниці, а той, що функціональний і дає захист від бруду, вітру, дощу, снігу, та має флісову підкладку", – пояснив Люлько.

Чи варто взувати собак

На думку спеціаліста, взуття для собак більше використовується не як захист від холоду, а як гігієнічний захист. Він захищає чотирилапих від впливу агресивних реагентів.

"Взуття ми іноді рекомендуємо взимку, коли багато використовують реагентів. Зараз використовують реагенти-хімію, і вони дуже агресивні", – сказав ветеринар.

Мальтипу в куртці та черевиках

Варто зазначити, що навіть у деякий обласних центрах замість реагентів використовують пісок, який не є шкідливим для тварин. Тому перед тим, як купувати взуття для хвостика, спочатку треба перевірити, чим користуються у вашому місті.

