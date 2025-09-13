Рус

В Україні знайшли село, яке ідеально описує наше життя зараз. Як воно називається

Олена Руденко
Назва села на Хмельниччині описує стан, який ніхто не любить
Назва села на Хмельниччині описує стан, який ніхто не любить. Фото Колаж "Телеграф"

У Хмельницькій області є населений пункт, назва якого одним словом описує всі неприємності

У Новоушицькому районі Хмельницької області розташоване село з цікавою назвою. Українські топоніми дивують яскравими назвами, а це село на Хмельниччині одним словом описує те, що часом робиться в житті кожної людини.

Населений пункт називається Песець. Це слово є евфемізмом, який часто використовують як заміну слова з ненормативної лексики. Воно описує ситуації, коли щось йде геть не так, настає повний крах або безвихідь. Хоча насправді "песець" — це тварина з родини собачих, часто це слово використовують саме як опис ситуації.

Стела на в'їзді у село Песець
Ласкаво просимо у Песець

Де розташоване село Песець

Село Песець розташоване у Новоушицькій селищній територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Песців там не було ніколи, проте ця тварина закріпилася не лише у назві, але й на гербі села: це щит у золотистій оправі, поділений на дві частини хвилястою лінією синього кольору — символ річки, що поділяє село на дві частини. У правій нижній частині щита два песці.

Герб села Песець у Хмельницькій області
Герб села Песець

Як виникла назва Песець

Згідно з легендами, село заснував князь Данило Галицький на місці полювання на песця. Зрозуміло, що в ХІІІ столітті, як і зараз, песець на Поділлі не водився. Попри це, про зв'язок назви села з мисливською пухнастою твариною свідчать усі джерела. В історичних джерелах перші згадки про село датуються 1430 роком.

Річ у тім, що в давнину "песцями" називали також південніших представників родини псових — вовків чи лисиць. В стародавні часи дружинники галицьких князів любили влаштовувати полювання в багатих лісах Придністровського Пониззя. На згадку про полювання у 1255 році галицького князя Данила Галицького місцеві поселенці назвали село Песець.

У селі є історичний маєток барона Местмахера, який мав у Песці також гуральню та ремісничу школу. Нині у панському маєтку — повна розруха, а колись він був окрасою села.

Маєток барона Местмахера, село Песець
Зараз маєток у руїнах

Раніше "Телеграф" розповідав про інше село з цікавою назвою на Хмельниччині. Вона викликає асоціації з алкоголем.

