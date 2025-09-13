В Україні знайшли село, яке ідеально описує наше життя зараз. Як воно називається

У Хмельницькій області є населений пункт, назва якого одним словом описує всі неприємності

У Новоушицькому районі Хмельницької області розташоване село з цікавою назвою. Українські топоніми дивують яскравими назвами, а це село на Хмельниччині одним словом описує те, що часом робиться в житті кожної людини.

Населений пункт називається Песець. Це слово є евфемізмом, який часто використовують як заміну слова з ненормативної лексики. Воно описує ситуації, коли щось йде геть не так, настає повний крах або безвихідь. Хоча насправді "песець" — це тварина з родини собачих, часто це слово використовують саме як опис ситуації.

Ласкаво просимо у Песець

Де розташоване село Песець

Село Песець розташоване у Новоушицькій селищній територіальній громаді Кам'янець-Подільського району Хмельницької області. Песців там не було ніколи, проте ця тварина закріпилася не лише у назві, але й на гербі села: це щит у золотистій оправі, поділений на дві частини хвилястою лінією синього кольору — символ річки, що поділяє село на дві частини. У правій нижній частині щита два песці.

Герб села Песець

Як виникла назва Песець

Згідно з легендами, село заснував князь Данило Галицький на місці полювання на песця. Зрозуміло, що в ХІІІ столітті, як і зараз, песець на Поділлі не водився. Попри це, про зв'язок назви села з мисливською пухнастою твариною свідчать усі джерела. В історичних джерелах перші згадки про село датуються 1430 роком.

Річ у тім, що в давнину "песцями" називали також південніших представників родини псових — вовків чи лисиць. В стародавні часи дружинники галицьких князів любили влаштовувати полювання в багатих лісах Придністровського Пониззя. На згадку про полювання у 1255 році галицького князя Данила Галицького місцеві поселенці назвали село Песець.

У селі є історичний маєток барона Местмахера, який мав у Песці також гуральню та ремісничу школу. Нині у панському маєтку — повна розруха, а колись він був окрасою села.

Зараз маєток у руїнах

Раніше "Телеграф" розповідав про інше село з цікавою назвою на Хмельниччині. Вона викликає асоціації з алкоголем.