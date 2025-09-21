Бійка сталася на засіданні ради у Бородянці під Києвом: дісталося і депутатам, і голові (відео)

Виконувачка обовʼязків селищного голови повʼязує це з блокуванням роботи ради

У приміщенні селищної ради Бородянки сталась бійка. В ній нібито постраждали депутати та навіть в.о. селищного голови Ірина Захарченко.

Про це повідомила у Facebook сама Ірина Захарченко. Вона каже, що стала жертвою "відвертої агресії" з боку групи осіб, яка має свої інтереси у селищі й намагається просувати їх такими методами.

На кадрах помітно, як група чоловіків зчинила галас, а тоді — зірвала засідання земельної комісії.

Один із присутніх схопив мене за волосся, вдарив і відкрито погрожував фізичною розправою. Завдяки швидкій реакції присутніх, які втрутилися в конфлікт, мені вдалося уникнути ще більшої шкоди. Але це не просто поодинокий випадок. Це — цілеспрямована дія групи осіб, яка систематично намагається блокувати роботу ради та просувати власні інтереси через тиск і насильство. пише Ірина Захарченко

Очільниця селищної ради вважає організованою демонстрацією сили, і каже, що нападники діють, як бандити й вимагачі. Жінка закликає місцевих мешканців "не піддаватися на провокації" й звертатись до неї особисто під час прийому.

Варто зазначити, що у ЗМІ писали, що це не перші погрози та напад на чиновницю. Видання "Інформатор" писало, що 27 березня 2025-го Інформатор писав про пожежу, що знищила автомобіль Ірини Захарченко, в. о. селищного голови. Сама вона припускає: йдеться про залякування з боку її політичних опонентів, з якими останнім часом виникли розбіжності й суперечки. Доходило й до викрадання місцевих посадовців, і до прямого тиску.

