Українці переплачують за воєнні ризики: скільки зараз коштує убезпечити авто та нерухомість

Не всі області можуть оформити страховку

В Україні вартість страхування майна від воєнних ризиків залишається однією з найвищих на ринку — 2–4% від суми покриття. Страхові компанії пояснюють це високою ймовірністю збитків та великим навантаженням на фонди відшкодувань. Проте вже наступного року ситуація може змінитися.

Голова Національного банку Андрій Пишний повідомив, що наразі уряд запускає механізм компенсації частини страхової премії за договорами, що включають воєнні ризики. Програма має запрацювати з січня 2026 року. Це означає, що клієнти можуть очікувати часткового здешевлення страхових продуктів, адже держава готова покривати частину вартості полісів.

Скільки коштує застрахувати квартиру

На прикладі однієї з пропозицій видно, як формується ціна поліса. Страхова компанія може відшкодувати пошкодження конструкцій (до 350 000 грн), предметів побуту (до 150 000 грн), збитки сусідам (до 500 000 грн), вартість поліса без акцій — майже 7 тисяч грн.

Страхування житла від воєнних ризиків

Щоправда, доступний договір страхування не для всіх областей України. Прифронтові, такі як Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Донецька, Сумська, Харківська, Херсонська, частина Чернігівської області та Крим, не входять в пропозицію.

Страхування житла від воєнних ризиків - умови

Скільки коштує застрахувати авто

У сфері автострахування також є пропозиція подібного захисту — КАСКО "Залізний купол". Як пояснили "Телеграфу" в компанії ARX, можна застрахувати машину на 3, 6 та 12 місяців. Вартість страхування змінюється. Приклад наведено на основі вартості нового Nissan Qashqai у 1 104 240 грн.

"Залізний купол" можна укласти на 3 місяці, на пів року або на рік. Залежно від того, на який період ви обираєте, вартість різна. 0,9% від вартості авто – це, наприклад, 9,9 тисячі — це вартість страхування на 3 місяці. Якщо на пів року, то буде коефіцієнт 1,35%. Це буде більш як 14 тисяч. І якщо на рік, то буде 1,8% – майже 20 тисяч", — пояснила консультант Наталія.

У договорі є франшиза – 10% – яка не покривається. Договір страхування авто також не працює на прифронтових територіях, відповідно до списку Міністерства розвитку громад і територій. І навіть якщо людина маючи страховку виїхала з умовно безпечного регіону в той, що є в переліку — страхування не працюватиме.

