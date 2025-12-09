Витратити "зимову тисячу" у "Сільпо": що можна купити

Поки розрахуватися цими грошима не виходить

Гроші, які нараховують українцям в рамках програми "Зимова підтримка" можна витратити на продукти. Закупитися можна буде й у "Сільпо", проте трохи пізніше.

Що треба знати:

За "зимову тисячу" можна купити лише продукти українського виробництва

"Сільпо" бере участь у програмі, однак поки розрахуватися цими грошима не вийде

Окрім імпортних, в чеку не має бути підакцизних товарів

Як поінформували у супермаркеті, "Сільпо" бере участь у програмі 1000 "Зимової підтримки", однак лише за умови покупки в магазині. Купити продукти на "тисячу Зеленського" онлайн неможливо.

Умови покупки продуктів у "Сільпо" за програмою "Зимова підтримка"

Покупка має здійснюватися лише офлайн

У чеку мають бути тільки товари українського виробництва (мають позначку "Зроблено в Україні")

Якщо в кошику є імпортні, або підакцизні товари – система не пропустить платіж

Чому зараз ще не можна купити продукти у "Сільпо" за "тисячу Зеленського"

Зараз каси у супермаркетах "Сільпо" ще не налаштовані на оплату за допомогою "Зимової підтримки". Тому поки розрахуватися цим способом не вийде. Фахівці вже працюють над налаштуванням.

Чи можна розрахуватися грошами "Зимова підтримка" у "Сільпо"

На що можна витратити "зимову тисячу"

купівля ліків;

благодійні внески та донати на армію;

купівля книг та іншої друкованої продукції

харчові продукти українського виробництва, окрім підакцизних;

поштові й комунальні послуги.

На що можна витратити "зимову тисячу"

Раніше "Телеграф" розповідав, які дві речі дратують українців в "Зимовій підтримці". "Тисяча Зеленського" виявилася досить проблемною.