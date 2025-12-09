Витратити "зимову тисячу" у "Сільпо": що можна купити
-
-
Поки розрахуватися цими грошима не виходить
Гроші, які нараховують українцям в рамках програми "Зимова підтримка" можна витратити на продукти. Закупитися можна буде й у "Сільпо", проте трохи пізніше.
Що треба знати:
- За "зимову тисячу" можна купити лише продукти українського виробництва
- "Сільпо" бере участь у програмі, однак поки розрахуватися цими грошима не вийде
- Окрім імпортних, в чеку не має бути підакцизних товарів
Як поінформували у супермаркеті, "Сільпо" бере участь у програмі 1000 "Зимової підтримки", однак лише за умови покупки в магазині. Купити продукти на "тисячу Зеленського" онлайн неможливо.
Умови покупки продуктів у "Сільпо" за програмою "Зимова підтримка"
- Покупка має здійснюватися лише офлайн
- У чеку мають бути тільки товари українського виробництва (мають позначку "Зроблено в Україні")
- Якщо в кошику є імпортні, або підакцизні товари – система не пропустить платіж
Чому зараз ще не можна купити продукти у "Сільпо" за "тисячу Зеленського"
Зараз каси у супермаркетах "Сільпо" ще не налаштовані на оплату за допомогою "Зимової підтримки". Тому поки розрахуватися цим способом не вийде. Фахівці вже працюють над налаштуванням.
На що можна витратити "зимову тисячу"
- купівля ліків;
- благодійні внески та донати на армію;
- купівля книг та іншої друкованої продукції
- харчові продукти українського виробництва, окрім підакцизних;
- поштові й комунальні послуги.
Раніше "Телеграф" розповідав, які дві речі дратують українців в "Зимовій підтримці". "Тисяча Зеленського" виявилася досить проблемною.