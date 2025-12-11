День до великої війни: чому до банків Харкова терміново везли зеленку перед наступом росіян

Запас цього розчину мав перебувати у безпосередній близькості від сейфа з грошима

Напередодні повномасштабного вторгнення до харківських банків Служба безпеки привезла зеленку і дала чітку інструкцію — у разі загрози захоплення міста необхідно відкрити сейф та вилити вміст флаконів на гроші. Таке правило під назвою "народні гроші не повинні дістатись ворогові" тягнеться ще з Другої світової війни.

Існує багато історій, як під час Другої світової війни співробітники фінансових установ рятували гроші. Директиви на той час були чіткі: "народні" гроші не тільки не повинні дістатись ворогові, а й мають повернутися в обіг, у фінансову систему країни та працювати на оборону та перемогу. Про це йдеться у матеріалі видання "Думка".

Нині інструкції на випадок війни стали трохи простішими: гроші не повинні дістатись ворогові, їх треба знищити чи зіпсувати. Певна система дій для працівників банку у разі загрози окупації існувала завжди, але про існування подібних інструкцій майже ніхто не знав.

У середу, 23 лютого 2022 року, прямо напередодні повномасштабного вторгнення, в одному з банків, що має радянське минуле, згадали про ці інструкції. Кожне відділення відвідали співробітники СБ (Служби безпеки банку) та привезли зеленку.

Саме розчин зелені діамантової з усними інструкціями: запас зеленки повинен знаходитися в безпосередній близькості від сейфа з грошима, а у разі загрози захоплення необхідно відкрити сейф і вилити вміст флаконів із зеленкою в сейф, на гроші, та спробувати зіпсувати якнайбільше банкнот.

В інших банках було отримано приблизно такі ж інструкції. Тільки використовувати пропонували спеціальні барвники. До речі, співробітникам банків та звичайним громадянам у разі виявлення банкнот, забруднених зеленкою або іншою фарбою, необхідно негайно повідомити про це правоохоронні органи.

Також від співробітників потрібно не чинити опір (цікаво, враховуючи, що 99% службовців банків це жінки) у разі захоплення відділення озброєними людьми.

До речі, навесні 2022 року у відділення банку на Олексіївці увійшли кілька озброєних чоловіків у військовій формі. Молода та недосвідчена касирка, запанікувавши, встигла зіпсувати близько п’ятдесяти тисяч гривень. Це все гроші, які були у неї на робочому місці. При цьому, чи покарали її за це, чи заохочили за пильність, історія замовчує.

У кожному відділенні банку крім готівки також є велика кількість банківських карток, які були замовлені клієнтами. Хоча вони ще не активовані, але вже прив’язані до певних рахунків, і на кожній картці може бути велика сума, а активувати таку картку можна через банкомат. Тому згідно з інструкціями, при захопленні банку після сигналу тривоги усі неактивовані карти у відділенні деактивуються із центрального офісу.

Після загального колапсу перші відділення банків у Харкові почали працювати через місяць після початку війни. Проте співробітники виходили працювати лише за власним бажанням.

На даний момент, якщо якась фінансова організація опиняється в десятикілометровій зоні від лінії бойового зіткнення, цій організації наказують евакуацію. А в березні 2022 року одне з відділень на Салтівці працювало лише за п’ять кілометрів від лінії фронту.

