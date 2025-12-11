Украинцы переплачивают за военные риски: сколько сейчас стоит обезопасить авто и недвижимость

Не все области могут оформить страховку

В Украине стоимость страхования имущества от военных рисков остается одной из самых высоких на рынке — 2–4% от суммы покрытия. Страховые компании объясняют это высокой вероятностью ущерба и большой нагрузкой на фонды возмещений. Однако уже в следующем году ситуация может измениться.

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что сейчас правительство запускает механизм компенсации части страховой премии по договорам, включающим военные риски. Программа должна заработать с января 2026 года. Это означает, что клиенты могут ожидать частичного удешевления страховых продуктов, ведь государство готово покрывать часть стоимости полисов.

Сколько стоит застраховать квартиру

На примере одного из предложений видно, как формируется стоимость полиса. Страховая компания может возместить повреждение конструкций (до 350 000 грн), предметов быта (до 150 000 грн), ущерб соседям (до 500 000 грн), стоимость полиса без акций – почти 7 тысяч грн.

Страхование жилья от военных рисков

Правда, доступен страхование не для всех областей Украины. Прифронтовые, такие как Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Херсонская часть Черниговской области и Крым, не входят в предложение.

Страхование жилья от военных рисков — условия

Сколько стоит застраховать авто

В сфере автострахования также есть предложение подобной защиты — КАСКО "Железный купол". Как пояснили "Телеграфу" в компании ARX, можно застраховать машину на 3, 6 и 12 месяцев. Стоимость страхования меняется. Пример приведен на основе стоимости нового Nissan Qashqai в 1104240 грн.

"Железный купол" можно уложить на 3 месяца, на полгода или на год. В зависимости от того, на какой период вы выбираете, стоимость разная. 0,9% от стоимости авто – это, например, 9,9 тысяч – это стоимость страхования на 3 месяца. Если на полгода, то будет коэффициент 1,35%. Это будет более 14 тысяч. И если в год, то будет 1,8% — почти 20 тысяч", — пояснила консультант Наталья.

В договоре есть франшиза – 10% – не покрывающаяся. Договор страхования авто также не работает на прифронтовых территориях, согласно списку Министерства развития общин и территорий. И даже если человек, имея страховку, выехал из условно безопасного региона в имеющийся в перечне — страхование не будет работать.

