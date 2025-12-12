Спас жизни тысячам, а сам умер от инфаркта. Как Николай Амосов изменил медицину (фото)

Гениальный украинец, которого назвали вторым после Ярослава Мудрого

Николай Амосов — человек, без которого современная медицина выглядела бы иначе. Он спас тысячи пациентов, создал собственные научные школы и прославился далеко за пределами страны.

Он стал символом профессиональной преданности и смелых решений, которые изменили подходы к лечению сердца и развитию науки. Но за выдающимися достижениями стоит непростая история пути. Почему о нем говорят до сих пор, написал "Телеграф".

Выдающийся украинский кардиохирург мирового уровня

В начале второй декады декабря, а именно 12-го, в Украине чтят память Николая Амосова — выдающегося кардиохирурга, ученого, мыслителя и одного из самых известных медиков XX века. Он прожил почти 90 лет и работал хирургом до глубокой старости, буквально держа скальпель в руках до 80 лет.

Николай Амосов оставил после себя огромное наследие: более 400 научных работ, среди которых 19 монографий. Его книги переводили и переиздавали в США, Германии, Японии, Болгарии и других странах. В институте, созданном им в Киеве, подготовили более 40 докторов и более 150 кандидатов наук, многие из которых позже возглавили ведущие научные центры.

Академик Николай Амосов рассказывает о сбалансированном режиме питания, 1984 год

Амосов был известен не только как хирург, но и как писатель. Такие его произведения, как "Мысли и сердце", "Записки из будущего", "ППГ-2266", "Книга о счастье и несчастье" неоднократно издавались как в Украине, так и за рубежом. Его литературные работы отличаются философским подходом, честностью и глубоким анализом жизни.

Он активно занимался и общественной деятельностью: был депутатом Верховного Совета СССР четырех созывов, получил многочисленные награды СССР и Украины. В 2003 году Институт сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук Украины официально назвали в честь Амосова. А в 2008 году по результатам национального проекта "Великие украинцы" он занял второе место — сразу после Ярослава Мудрого.

От сына крестьян к железному кардиохирургу: невероятная история Николая Амосова

Николай Амосов вырос в простой крестьянской семье недалеко от города Череповца в Российской Федерации. Его мать была повитухой, а отец, вернувшись с фронта после Первой мировой войны, позже ушел из семьи. После обучения в школе, которое длилось с 12 до 18 лет, юный Амосов выбрал техническое направление и поступил в механический техникум.

В начале 1930-х он работал в Архангельске, где руководил сменой рабочих на электростанции при лесопильном заводе. Несмотря на работу, продолжал получать образование: сначала в индустриальном институте заочно, а затем — в медицинском институте того же города. Медицину закончил с отличием, а его дипломная работа демонстрировала его инженерное видение и широту интересов — проект большого самолета с паровой турбиной.

В 1940 году Амосов получил и диплом инженера. До начала войны он работал хирургом в Череповце, а когда началась Вторая мировая, стал главным хирургом в передвижном госпитале. Позже продолжил медицинскую практику в Москве.

Врач, спасший тысячи пациентов

В 1952 году он переехал в Киев, где прожил почти 50 лет. Именно здесь сформировалась его страсть к кардиохирургии — сфере, которая впоследствии сделала его имя всемирно известным. Уже в 1953 году он защитил докторскую диссертацию, а через два года впервые в Украине начал проводить операции на сердце для лечения сложных пороков. Тогда же возглавил вновь созданную кафедру грудной хирургии, а впоследствии — первую в стране кафедру анестезиологии.

В 1958 году Амосов одним из первых в СССР начал использовать искусственное кровообращение, а вместе с учеными Института кибернетики исследовал работу сердца на новом для того времени научном уровне. В 1963 году он осуществил первое в стране протезирование митрального клапана, а вскоре создал антитромботические протезы, которые стали новаторским решением для мировой медицины.

Амосов рассматривает снимки

Научные интересы Амосова выходили далеко за пределы медицины. С конца 1950-х до 1990 года он возглавлял направление биологической кибернетики в Институте кибернетики НАН Украины. В 60–70-х годах работал над проектами искусственного интеллекта и вместе с коллегами создал первых автономных роботов с нейронным управлением — на тот момент это было революционным достижением.

Под его руководством проводились масштабные научные исследования: от моделирования работы сердечно-сосудистой системы до попыток математически описать психические процессы и отдельные аспекты поведения человека. За эти работы Амосов дважды получил Государственную премию Украины.

Инициатор открытия первых кафедр хирургии и анестезиологии

В 1983 году клиника, которой он руководил, была реорганизована в Киевский институт сердечной хирургии. Сейчас там ежегодно проводят около трех тысяч операций. Амосов стал первым директором института и оставался почетным руководителем даже после ухода с административной должности.

В течение жизни он был членом ряда международных медицинских и научных организаций, входил в редакционные советы специализированных журналов и долгое время представлял интересы граждан в Верховном Совете СССР.

Николай Амосов умер 12 декабря 2002 года от инфаркта миокарда. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище, где в 2003 году установили его памятник.

Одна из записей в дневнике Николая Амосова

Автор текста подводит итоги своей жизни. Он говорит о тяжелых переживаниях из-за смерти пациентов и чувстве бессилия, но признает, что его главным делом была хирургия. Он спас тысячи людей, создал клинику и институт, подготовил многих врачей. Другие его занятия — книги, кибернетика, философия — были важными, но не такими результативными. Если бы мог прожить жизнь заново, все равно выбрал бы хирургию.

Записи в дневнике хирурга

