Багато блиску, яскравості та ніяких "хижаків": як прикрасити ялинку на рік Червоного Вогняного Коня

Вогняний Кінь не любить тьмяні кольори

Новий рік 2026 вже близько, і саме час подумати, як привернути до себе його покровителя — Червоного Вогняного Коня. Важливо продумати не лише вбрання для святкової ночі, а й прикраси для ялинки.

"Телеграф" вирішив розповісти, які прикраси та кольори точно сподобаються новому символу 2026 року. Слід пам’ятати, що Вогняний Кінь віддає перевагу "живій" палітрі.

Як прикрасити новорічну ялинку на рік Червоного Вогняного Коня

Вогняний Кінь, який "керуватиме" у 2026 році, любить енергію, рух і пристрасть, тому варто орієнтуватися на яскраві та насичені відтінки. На ялинку обов’язково варто повісити фігурку самого символу року, а також використовувати якнайбільше червоних, зелених, помаранчевих і золотих іграшок.

Як прикрасити ялинку у 2026 році

Кінь цінує блиск і яскравість, тому що тьмяні відтінки здатні "згасити" його стихію. Але кольори потрібно правильно поєднувати: уникайте однотонного оформлення та підбирайте іграшки так, щоб вони гармонійно виглядали.

Господар 2026 року любить розкішні матеріали, такі як шовк, атлас і оксамит, тому можна додати на ялинку стрічки та бантики з цих тканин.

Іграшки на новорічну ялинку

Однак є іграшки, яких краще уникати. Попри вогненність року, не варто перевантажувати ялинку "гарячими" елементами, зокрема фігурками полум’я, смолоскипів або подібного декору. Також не рекомендується вішати на ялинку фігурки хижаків: вовків, левів та інших звірів, які можуть злякати символ року.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку виявляться на вершині успіху у 2026 році. Вогняний Кінь вже визначив щасливчиків.