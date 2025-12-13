Оригінальні, короткі та смішні: колядки для дорослих на Різдво 2025

Подаруйте своїм рідним та друзям гарний настрій

Наближається одне з найголовніших свят — Різдво Христове. І однією з головних його традицій є колядки, які радують і дітей, і дорослих, наповнюючи дома теплом та святковою атмосферою.

У це свято заведено збиратися компаніями та ходити колядувати до сусідів та близьких. Колядки приносять радість, об’єднують сім’ї та створюють атмосферу справжнього свята. "Телеграф" підготував добірку кумедних та оригінальних віршиків для дорослих.

Найкращі колядки для дорослих на Різдво

Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

***

Колядки для дорослих

Із Різдвом Христовим

Ми щиро вітаєм!

Щастя й здоров’я

Ми усім бажаєм!

Нехай віра в серці

Кожного засяє,

Матір Божа з неба

Усіх привітає!

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

***

Прикольні колядки на Різдво для дорослих

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

