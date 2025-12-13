Укр

Оригинальные, короткие и смешные: колядки для взрослых на Рождество 2025

Катерина Любимова
Подарите своим родным и друзьям хорошее настроение

Приближается один из самых светлых праздников — Рождество Христово. И одной из главных его традиций являются колядки, которые радуют и детей, и взрослых, наполняя дома теплом и праздничной атмосферой.

В этот праздник принято собираться компаниями и ходить колядовать к соседям и близким. Колядки приносят радость, объединяют семьи и создают атмосферу настоящего праздника. "Телеграф" подготовил подборку смешных и оригинальных стишков для взрослых.

Лучшие колядки для взрослых на Рождество

Мы пришли колядовать,

Вы готовьтесь наливать –

Приготовьте вы вино,

Чтоб рекой оно текло.

Мы за это прямо в дом

Счастье, радость приведем.

Чтоб остались у вас жить

Вы готовьтесь заплатить.

Нам насыпьте в кошелек

Звонких денежек чуток.

***

Долго ехали мы к вам,

К милым нашим господам.

Вы готовьте кошелечек,

И с конфетами кулечек.

Счастья мы желаем вам,

Дайте выпить нам сто грамм.

***

Все, не в моде коляда,

Подевалось все куда?

Все равно мы до утра

Будем танцевать, ура!

Будем песни голосить,

Ну-ка мелочь нам насыпь,

Чтоб умолкли поскорей

Мы у ваших у дверей.

***

Бьем поклон, друзья, вам низкий,

Путь наш был совсем неблизкий.

Мы с собой вам привезли

Песни, танцы и стихи.

Долго ездили по свету,

За старанья ждем монету.

А за это сей же час,

Счастье сбудется у вас.

***

Светит яркая звезда,

Наступила коляда.

Мы наряды натянули,

Песни вместе затянули.

Мы пришли вас поздравлять,

Рождество здесь прославлять.

Доставайте кошелечек,

Сыпьте мелочь нам в мешочек.

***

