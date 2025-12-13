Оригинальные, короткие и смешные: колядки для взрослых на Рождество 2025
Подарите своим родным и друзьям хорошее настроение
Приближается один из самых светлых праздников — Рождество Христово. И одной из главных его традиций являются колядки, которые радуют и детей, и взрослых, наполняя дома теплом и праздничной атмосферой.
В этот праздник принято собираться компаниями и ходить колядовать к соседям и близким. Колядки приносят радость, объединяют семьи и создают атмосферу настоящего праздника. "Телеграф" подготовил подборку смешных и оригинальных стишков для взрослых.
Лучшие колядки для взрослых на Рождество
Мы пришли колядовать,
Вы готовьтесь наливать –
Приготовьте вы вино,
Чтоб рекой оно текло.
Мы за это прямо в дом
Счастье, радость приведем.
Чтоб остались у вас жить
Вы готовьтесь заплатить.
Нам насыпьте в кошелек
Звонких денежек чуток.
***
Долго ехали мы к вам,
К милым нашим господам.
Вы готовьте кошелечек,
И с конфетами кулечек.
Счастья мы желаем вам,
Дайте выпить нам сто грамм.
***
Все, не в моде коляда,
Подевалось все куда?
Все равно мы до утра
Будем танцевать, ура!
Будем песни голосить,
Ну-ка мелочь нам насыпь,
Чтоб умолкли поскорей
Мы у ваших у дверей.
***
Бьем поклон, друзья, вам низкий,
Путь наш был совсем неблизкий.
Мы с собой вам привезли
Песни, танцы и стихи.
Долго ездили по свету,
За старанья ждем монету.
А за это сей же час,
Счастье сбудется у вас.
***
Светит яркая звезда,
Наступила коляда.
Мы наряды натянули,
Песни вместе затянули.
Мы пришли вас поздравлять,
Рождество здесь прославлять.
Доставайте кошелечек,
Сыпьте мелочь нам в мешочек.
***
