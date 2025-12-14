Розмах його крил може бути понад 2 метри: прикордонники знайшли червонокнижного птаха (фото)

Колись на цього птаха полювали, тому його чисельність значно скоротилась

Під час патрулювання на Рівненщині прикордонники виявили пораненого птаха, який потребував термінової допомоги орнітологів.

Як з’ясувалося, це орлан-білохвіст — рідкісний хижий птах, занесений до Червоної книги України. Про це повідомили у "Район.Вараш".

Орлан-білохвіст на лікуванні

Прикордонники залучили до порятунку єгеря Зарічненської дільниці УТМР Сергія Бабича. Спільно вони безпечно перевезли пораненого орлана до ветеринарної клініки, де лікар Іван Полховський провів необхідне лікування та стабілізував стан птаха.

На щастя, втручання дало результат. Уже за кілька днів хижак окріп і був повернутий у дику природу.

Який вигляд має птах

Що відомо про птаха

Орлан-білохвіст належить до найбільших хижих птахів, що мешкають на теренах Євразії. Розмах його крил може перевищувати два метри. У ХХ столітті цей вид опинився на межі зникнення в Україні через людський вплив, незаконне полювання та зменшення природних ресурсів. Відновлення популяції розпочалося лише наприкінці 1970-х років.

Сьогодні на зимівлю в Україні прилітає кілька сотень орланів, проте загрози для виду залишаються.

Орлан-білохвіст офіційно перебуває під охороною держави та міжнародних природоохоронних організацій. Його внесли до всіх трьох видань Червоної книги України, а в останньому з них птаха віднесли до рідкісних видів. Також орлан-білохвіст включений до міжнародних червоних списків і охоронних конвенцій, які забороняють його знищення та регулюють охорону місць проживання й міграції цього виду.

