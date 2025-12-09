У Дніпрі з’явився незвичний "втікач": місто вже тиждень намагається зловити його (фото)

Екзотичний птах утік саме в той момент, коли його мали передати волонтерам після перевезення з небезпечного району

У самому центрі Дніпра оселилася несподівана "гостя". Вона ні до кого не підходить, але її підгодовують та намагаються зловити.

Виявилось, що то самка павича. Про це повідомили у "Суспільне Дніпро" та пояснили, як вона там з'явилась.

Павичка сидить на дереві

Місцева жителька Олена розповіла, що птах вислизнув і сховався у дворах саме в той момент, коли його передавали волонтерам. Крім неї, там ще був і павич, але він вже у надійних руках. Чоловік жінки, військовий, привіз цю тварину з прифронтового району ще 30 листопада.

Птаха намагались зловити ще 2 грудня, однак безрезультатно. Довелось викликати зооволонтерів. Вони приїхали та поставили під деревом клітку з кормом — сподіваються, що павичка сама спуститься і її вдасться безпечно забрати. Якщо все пройде добре, самку планують відвезти в Кам’янське до самця

Самку намагаються спіймати

Що відомо про цих птахів

Павичі — це великі птахи з родини фазанових, родом з Індії. Є два основних види: звичайний павич і синьокрилий. Один із цих видів, а саме звичайний, давно одомашнений людиною.

Живуть вони переважно на землі, харчуються ягодами, зерном та дрібними тваринами, але ночують на високих деревах. Павичів часто можна побачити у зоопарках України.

Звичайний і синьокрилий павичі

