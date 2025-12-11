Природжений мисливець: у Вінниці помітили рідкісного птаха (фото)

Теплий початок зими дав змогу рідкісним птахам на довше затриматись у їхніх домівках

На березі Південного Бугу у Вінниці помітили рідкісного птаха — рибалочку блакитну. Це дуже гарний птах, що має інстинкти справжнього мисливця.

Змогу побачити цього неймовірного птаха на початку зими фахівці розцінюють як велику вдачу. Про це пишуть користувачі однієї з соцмереж.

"Вінниця. Чергова прогулянка узбережжям Південного Бугу, сповнена багатьох цікавих спостережень" — пише авторка посту.

За її словами найцікавшим за цей день, а може й навіть за увесь 2025 рік, став рибалочка блакитний. Це дуже строкатий та яскравий птах.

Рибалочка блакитний у Вінниці. Фото Катерина Пулатова

"Бачу його не вперше, але лише зараз вдалося зробити більш-менш пристойний знімок. Я приблизно знала з минулих прогулянок, де живе рибалочка, але не була упевнена, чи не відлетів він на південь", — додала дівчина.

Де гніздиться рибалочка

Рибалочка гніздиться майже на всій території України, крім Кримського півострова й високогір'я Карпат. Птах регулярно зимує в окремих районах півдня країни та поблизу незамерзлих водойм по всій країні.

Рибалочка блакитний

Рибалочка обирає собі домівку тільки там, де над водою низько нависають гілки дерев, забезпечуючи зручне місце для спостереження за здобиччю. Оскільки для рибалочки основною умовою вибору місця домівки — це достаня кількість дрібної риби, розміром до 10 см.

Рибалочка блакитний

Як полює цей птах

Під час полювання, рибалочка зазвичай сидить на гілці й подовгу роздивляється навкруги. Коли він помічає рибу, то відразу готується напасти. Птах прицілюється, і, швидко махаючи крилами, атакує. Якщо риба на поверхні, рибалочка хапає її на льоту. А якщо риба глибше, птах, склавши крила "стрілою", пірнає у воду.

Рибалочка під час атаки

Рибалочка блакитний зі своєю здобиччю

Рибалочка блакитний зі своєю здобиччю

Тривалість життя рибалочки блакитної близько 15 років. Ворогів у цього птаха майже немає. Проте, час від часу, їх ловлять соколи та яструби.

Рибалочка блакитний зі своєю здобиччю

Раніше "Телеграф" розповідав, що в лісах Чорнобильського заповідника помітили сичика-горобця — найдрібнішу сову України.