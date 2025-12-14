Риба більша за чоловічу ногу: де рибалці пощастило з трофеєм (відео)

Чоловік похвалився "колючим" хижаком

У селі Банилів Підгірний, що у Чернівецькій області, місцевий рибалка зловив велику рибу, вага якої перевищила 5 кілограмів. Трофей вдалось витягли зі спортивної водойми.

На відео, яке опублікував Степан Мельничук у групі на Facebook "Рибалка Буковини MSS (Чернівці)" можна побачити, як чоловік зважив рибу і показав, наскільки вона велика, зрівнявши її зі своєю ногою.

Водночас залишається невідомо, чи відпустив чоловік рибу назад у водойму, чи забрав її з собою.

Цікаві факти про судака

Судак вважається однією з найцінніших риб для рибалок. Він є хижаком і живиться іншою рибою, має гострі іклоподібні зуби та може виростати понад метр у довжину, набираючи вагу до 10–15 кілограмів. Ця риба дуже чутлива до рівня кисню у воді, тому не мешкає у заболочених водоймах.

Цікаво, що судак активний як удень, так і вночі: в темну пору доби він виходить на мілководдя, а вдень тримається глибших місць. Також судак відомий своєю стійкістю до різних захворювань, що робить його витривалим мешканцем водойм.

